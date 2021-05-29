三哥在1992年2月15日晚上10時多被送入瑪麗醫院急症室，當晚立刻進行抽血及多類檢查。翌日，不幸地證實患上血癌。得知三哥患上血癌後，全家人都十分震驚，其實在他病發前也有些先兆。回想起來，三哥於立法局選舉期間，身體其實已不大理想，選舉之後，雖然大家都覺得他精神大不如前,看來十分疲累，但他不以為然，工作量依樣無減。身體方面，其實他已出現了一些病徵，如出現腹瀉，排出黑褐色的排泄物；在十幾度的氣温下要穿兩件羊毛背心和兩條褲子；容易感冒；發燒經久不退等。

在他患病前，他仍處理很多立法局的工作；自進入政府帳目委員會後，在聚焦科大超支事件上，要徹查事件真相，而有關事件所牽涉的方方面面卻愈來愈廣，至最終立法局動議，請當時時任校董會主席「鍾士元」爵士解釋，事件峰迴路轉，令全城嘩然，媒體更給予立法局帳目委員會高度評價。

另一件是一宗轟動全球的慘劇。在農歷新年期間，石崗越南船民中心大毆鬥，十幾人死亡，百多人受傷。三哥作為立法局保安小組成員，立即趕赴現場，激勵當時在場處理眾多受傷的醫護人員和平息雙方毆鬥的防暴警察。

2月19日上午，三哥開始進行為期兩週的化療，但當天發現手震，之後更發覺左、右手都不受控地抽動，腦科教授立即為三哥進行腦掃描。當天下午醫生告訴我們家人掃描報告顯示三哥腦部出血，有一小血塊壓着神經，要立刻停止化療，輸入血小板，阻止繼續出血。醫生告訴我們情況很危險，生存機會只有五成；醫生只告訴三哥他腦部出血，但沒有告訴他的危險程度；醫生跟我們說，若三哥能渡過那天晚上，腦部出血受控制，便能渡過危險期。當晚大哥留在房中陪伴，其它兄弟妹及三嫂為了避免三哥起疑心，我們就在病房外面戰戰兢兢的渡過一晚。翌日早上，三哥情況逐漸穩定，過了兩天，醫生亦同意開始第一階段的化療。我跟三嫂、兄嫂弟妹商量，我們一共10人，分為3組，24小時陪伴三哥，以便照顧及支持三哥一同對抗癌魔。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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