【本報訊】「科技女股神」Catherine Wood周四出席CoinDesk舉辦網絡研討會時力撐比特幣，她指監管機構全面煞停比特幣的交易及運作，實屬不可能。美、中、澳、日、韓等先後計劃加強監管比特幣，比特幣仍未收復4萬美元關。本港昨晚約9時，幣安網及火幣網等加密貨幣交易平台報價資訊，比特幣曾回升至3.71萬美元，但力有不逮，美股開市後跌至3.67萬美元。

美股早段靠穩

彭博昨日報道，Catherine Wood於CoinDesk網絡研討會指出，官方機構於一段時間後，看待加密幣的態度將轉趨友善。她認為比特幣早已發展成熟，監管機構要求所有比特幣交易與運作停止是不可能的。據CoinDesk報道，Wood於研討會提到環境、社會責任和管治大趨勢下，比特幣挖礦活動的高耗電量問題引起關注。至於Tesla創辦人馬斯克於Twitter連環帖文，使比特幣的問題火上加油，許多機構投資者暫時對比特幣卻步。

此外，摩根大通行政總裁戴蒙前日在眾議院金融服務委員會舉行的視像聽證會稱，其個人建議是遠離加密貨幣，它不能與法定貨幣或黃金相比，但他不阻止公司開拓相關業務。

美股方面，聯儲局衡量美國通脹的重要指標、4月核心個人消費支出物價指數按月升0.7%；按年則升3.1%，為1992年以來最高。道指周五早段靠穩，曾升102點，至34567點；標指升11點，報4212點；納指升13807點，升70點。挾倉股AMC又被炒上，曾升35%至36.72美元。