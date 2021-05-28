一般情況下，通脹與股市是呈正向關連，近月美國通脹持續攀升下，道瓊斯工業指數截至周三止暫已連升4個月，但自公布4月錄得海嘯年以來最大的按年通脹升幅後，股市反而出現明顯大震盪，令投資者困惑，而當中或因為牽涉到成本失衡及政策轉軚憂慮。市場更有估計通脹在未來四至五個月會持續波動，意味對股市的影響或會延續一段時間。

美國4月消費物價指數按月升0.8%，是2009年6月以來最大升幅，按年則升4.2%，是2008年9月以來最大。而回顧相關升勢早在去年10月起已起步，配合經濟復甦的預期，道指期間升幅高約24%；而2018年底及去年初兩次按月通縮，亦為美股最低潮時期。

事實上通脹有利企業資產增值，同時亦有助推升需求，因而對股市有一定刺激效應，除了美股，A股去年通脹呈先高後低，年初曾高見5.4%，惟年底更一度錄通縮，全年埋單錄2.5%，上證綜合指數去年的反彈勢頭亦在年中見減弱，至於今年持續低通脹下，A股則見反幅，惟要留意上月工業生產物價指數（PPI）按年升6.8%錄三年半高下，內地亦惹來輸入性通脹的擔憂，同時股市截至周四止本月有約3.9%上揚，暫為今年表現最好月份。

不過倘通脹有失控迹象，則會增加企業經營成本，加上政府或會因而推出緊縮政策壓制，通脹反而會成為股市承壓的藉口。美股自上月通脹數據公布後即見大波幅，拖低本月升幅收窄至約1.3%，為近4個月來最低，而利率期貨顯示，逾八成投資者押注美國聯儲局在明年首次加息約0.25厘，較儲局早前3年不加息的預期，提早一年。

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