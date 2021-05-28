【本報訊】 屯馬綫下月底通車，在樓市勢頭轉趨熾熱，鐵路沿線物業前景被受看好，啟德站伸延至宋皇臺站、土瓜灣站連接何文田及紅磡站，令東南九龍鐵路起完善。有買家趕緊斥逾千萬元購入海逸豪園兩房戶；恒基地產（012）於啟德促銷中的The Henley I亦醞釀加價。

港鐵（066）屯馬綫下二期下月27日通車，包括宋皇臺站及土瓜灣站，消息迅即成為市場焦點，因昔日未有鐵路到達的九龍城、土瓜灣至紅磡等一帶料將受惠。

料啟德樓升價30%

美聯物業易秉中表示，隨着屯馬綫兩站下月底啟用，將連接何文田站和紅磡站，之後再駁通現有西鐵綫，東南九龍一帶交通網絡更添完善，有用家趁機入市紅磡海逸豪園一個4座中低層B室，實用面積538方呎，屬兩房單位，買家斥1,026萬元購入，呎價19,071元。原業主2009年4月約375萬元購入單位，賬面賺651萬元，升幅逾1.7倍。

鐵路開通利好消息下，啟德區多個新盤部署銷售攻勢。恒基營業（一）部總經理林達民表示，屯馬綫通車在即，預計未來兩年啟德樓價將有30%上升空間，可望跑贏大市。集團系內的The Henley I，至今累售178伙，下月或展開第三輪銷售，相信有條件加價。項目低座地下B室，實用面積208方呎，屬開放式間隔，昨以613.04萬元售出，實用呎價2.94萬元。

另一邊廂，建灝地產於啟德區項目天寰 ，昨透過招標方式以5,082萬元連兩個車位沽出高座天海匯第3座地下及1樓Garden Resort A （Duplex）特色單位，實用面積1,540方呎，呎價3.3萬元，單位屬四房兩套房及儲物房間隔，連966方呎私人花園。天寰5月初錄得兩宗低座星寰匯成交後，5月內連沽三伙特色單位。天寰整項目累沽817伙，連同車位銷售，套現逾100億元，全盤沽出近99.4%單位。現時整個項目僅剩餘五伙單位，其中一伙為標準分層單位及四伙特色單位。

將中1,300萬破頂沽

此外，同屬鐵路概念屋苑將軍澳中心，三房單位更以1,300萬元新高價成交，打破屋苑同類單位銀碼及呎價新高紀錄。中原地產伍錦基表示，屋苑5座高層B室，屬三房單位，實用面積690方呎，向東南，業主以1,300萬元沽出，實用呎價18,841元，為同類型單位呎價新高。原業主2016年以800萬元購入，持有單位五年，賬面賺500萬元，升63%。