去年年末銷情熾熱的新世界（0017）大圍站上蓋項目柏傲莊，周六首日開放3期的示範單位及收票，至下午3時後荃灣愉景新城售樓處開始人流爆滿，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，由早上11時開始至下午3時的4小時，已經錄得超過3,000位參觀人次，認購登記超過2,000個，以首張價單182伙計，超額認購逾10倍。

黃浩賢指，由於疫情仍然嚴峻，吸取1期及2期的教訓後，加上不少向隅客查詢，因此為避免聚集人流太多，提早一晚開放讓向隅客率先登記，目前2,000多個認購登記中，有過半為向隅客。市場反應熱烈，黃浩賢有信心今晚會突破3,000個認購登記，料最終登記數字理想。但由於與去年開售的1、2期情況不同，未必可以挑戰票王。黃浩賢指，將於合作夥伴港鐵（066）明日商討加推以及加價詳情，傾向下周首輪開售。

項目首張價單共182伙，扣除最高20%折扣後，折實平均呎價19,999元，較去年推出的1期略高約6%。單位實用面積310至1,014方呎，間隔1房至4房，折實價674.8萬至2,383.2萬元，折實呎價17,779元至24,403元。

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