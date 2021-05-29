投資最忌的一件事，叫All in，將所有資金投放在股票或虛擬貨幣，而All in單一隻股票，嚴格上不是投資，而是投機，中文可譯作一注獨贏。印象中，將「一注獨贏」四個字發揚光大的，是白銀隊長孫柏文，潛台詞是不要怕，只要信，Strong Hold（SH）會勁賺。

All in文化，今年特別盛行，學生股神、全職炒家炒股炒幣報道相繼出現，當然這不會是牛去熊來的指標，牛熊定義已模糊，在乎你持有甚麼（今年是新經濟股是熊市，舊經濟股牛市，去年剛相反）。炒股All in，成功的人站出來宣示一番，背後沒曝光的，更多是total loss甚至欠債的初哥。

All in沒有對與錯，真正問題是心態。入賭場買大細，唔賭唔知時運高，賭徒縱心存僥倖，但少不免會有輸掉的心理準備。炒股ALL in的，大抵上都盲目相信自己眼光，「買股當然睇升唔睇跌，準備好跌我點解要買」，很多人沒有考慮到，假設股價下跌，他們會如何處理，止蝕、SH，抑或溝貨？市況逆轉，持股轉勢，輸錢就顯得手足無措，然後歸咎於是市場的錯、莊家的錯，自己當然冇錯。

小米創辦人雷軍曾講過，「站在風口上，豬也會飛」，及後馬雲有次在香港演講，談及夢想與創業卻反駁這點。他說「風來的時候豬都會飛，這個豬如果躲在很好的風口，風一來，豬也會飛起來，但風過去以後，摔死的還是豬，那一天就要想到這一天會來的...我們很少有企業越做越大，越做越好，因為我們永遠相信賭博，永遠相信All in」。

順風時，很多股神出場，不是他們特別叻，而是趁勢搭上這趟順風車。真正的考驗是風停了，但心態未有改變，未有考慮風險繼續博命All in，輸清重新出發還好，見過不少是槓桿及借貸要債務重組，真正的摔死了。

年輕人為實現夢想，都在等機會，都在等那道「風」，就算是近月爆紅的Mirror、Error，亦暗自努力數年，ViuTV由弱勢到轉勢，不是單單「風起了」或大台垃圾轉台就解釋得到。

風險與回報永遠屬正比，投資層面又好、企業層面又好，如果「豬」沒有認識自己、改變自己，創造自己該走的路，All in亂撲不同的機會，失敗輸鑊甘只是時間問題。

最近睇了一輯Netflix有關金錢的紀錄片：Money Explained（金錢解碼），有集關於賭場的推薦畀各位。片中賭徒坦言，賭局過程裡令他們最High的，不是贏錢或輸錢的結果，而是落注至結果出爐之間的一刻，「結果是甚麼不重要，（老虎機）旋轉本身足以讓我興奮」。研究亦得出，等待這段時間腦內釋放具有快感作用的多巴胺（dopamine）最多。賭場受歡迎的老虎機，由設計、玩法、派彩等，真正目的不是是要讓大家快快輸錢，而是慢慢陰乾大家荷包，延長玩家賭博時間，最終致上癮，賭上癮者，四分三同時患上焦慮症。

Robinhood、富途等這類免佣低佣網上券商近年極受歡迎，衍生無數新手All In式入市，某程度上，這類App與網上賭博App類同，快上快落，按幾個掣就借埋錢畀大家再博，投資者最開心/失落時刻，不是結果，而是買貨的一刻，不斷All in、All out，炒上癮而沒有任何心理準備，當遇上大事件，All in 只會變成 total loss。

P.S. 原先今期寫ETF，而長遠真正值得all in的，亦只有ETF。近年將一半股票投資，放在ETF裡，本港雖則聲稱有200餘隻ETF可供買賣，但過去半年日均成交不足70億元，近半更是盈富基金（2800），而具槓桿及反向的ETF成為新寵，廿大成交ETF佔近三分一（表）。就算買香港相關ETF，美國選擇更多，表現更好，明日續談。

股榮

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