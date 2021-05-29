特約報道｜上星期Coiner創辦人Priscilla開Live大談加密貨幣，反應非常熱烈！尤其是幣市正在大上大落，大家都很想知加密貨幣的前景及去向，加密貨幣場外交易平台Coiner創辦人Priscilla與企業家兼人氣KOL雪姨，就在直播時大談加密貨幣的投資心法。

Priscilla首先談及比特幣，她覺得比特幣有一個總產量的限制，因為它的算式是不會改變的，加上區塊鏈上的所有資訊都是公開和透明，故此前景仍然值得睇好，甚至價值有可能超越黃金。另一個令比特幣等加密貨幣上升的原因，是開始有大機構進場，例如Grayscale灰度基金在年初開始不斷大手購入比特幣，比特幣現時每天大概生產900粒左右，但Grayscale每天購入大約1000-2000粒，然後鎖倉再推出基金讓大家去購買。這種做法其實就等同減少了市面上流通的比特幣，供應減少下令到比特幣價值不斷上升。

Priscilla提醒新手投資者，想投資加密貨幣，投資於市值排行第一或第二的加密貨幣會比較好，因為它們已經有很多不同的因素，令到它們未來仍然有很大的上升空間，同時它們的技術，相對比起很多其他的細幣穩固得多。就算想買一些細幣，也應使用八二配置，八成資金放在大市值的幣種，例如比特幣及以太幣，餘下可以才買其他風險較高的細幣。另外，之後再將倉位分配長揸及短炒，就可以控制風險。

Priscilla指如果真的投身加密貨幣市場，鼓勵大家每日都去看加密貨幣消息的新聞網站，例如Cointelegraph、Coindesk網站，因為有時一些重要人物說幾句說話，都會令加密貨幣市場波動，所以留意新聞十分重要。Priscilla也推介Coiner公司免費的「太太教室」，除了和大家分享加密貨幣基本知識外，也會研究哪些幣種即將有升值的空間和潛力，以及新手要注意的陷阱等等，希望讓更多人有足夠的知識，才去投資於加密貨幣市場。

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