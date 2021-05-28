古天樂，貴為新一代影視大亨，相信所有香港人都會認識，但大家又知不知道，原來古仔篤信風水命理，早年聽從師傅教路在其貝沙灣豪宅露台擺放兩條張牙舞爪的金龍雕，屬「三龍吐瑞」風水陣可以擋煞兼吸財提升地位，最後古仔奪得影帝。去年疫情爆發古仔亦被發現更改了其豪宅風水陣，露台擺了8隻張開口的銅製公雞，用作求神雞護體百毒不侵。而最近亦有指古仔得知2024年將會進入九運，南方見山，北方見水的地方可以催旺運勢賺更多錢，就聽從師傅建議豪擲半億買入馬鞍山迎海一間坐正北位、面向無敵大海景的頂層複式豪宅，吸盡財運。由以上可見，古仔深信玄學命理不疑，今集主要分析馬鞍山除了未來時間行九運大利之外，究竟古仔是否適合住馬鞍山？

古天樂生於1970年10月21日，屬甲木，八字為庚戌、丙戌、甲戌，身弱格局，他命中屬土的偏財星極重，偏財代表一生收入不穩定，一定要做冷門、偏門以及大上大落的工作，從事演藝事業正正符合。但他一生以土為忌，但筆者經常講，樂觀一點看，衰財星也是不錯的，只是錢財容易左手來右手去，賺得多花錢亦多，又或者那個時段因錢財引起較多事事非非，影響工作及賺錢之類。另外，古仔八字特點是天干地支全陽，除了代表為人氣勢旺盛、強勢之外，亦不利感情，加上全是偏財格局，因為男人正室為正財。還有，因為不知古仔出生時間，難以斷定其他忌神，但屬土的財星肯定是忌神，所以暫時以一個忌神為做準則。至於用神，身弱當然是要靠印星和比肩。水代表印星，即貴人、母親和長輩，一生有貴人、母親及長輩支持。木代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生以木為用，即是一生有兄弟、朋友幫助。

回看古仔7歲起大運，前半生大運不太有用，加上年柱是屬金和土的七殺和偏財，剋日主，甲木力量減少，自身發展差，而且從17歲開始行十年屬土和水的戊子偏財正印大運，所以古仔在18歲時有一段不好的經歷，他說：「我18歲之前整天出去玩，誤交損友，做了一件錯事，是我一生最大的污點，結果我失去兩年的自由。」事關古仔1994年進入演藝圈便受到無綫力捧，之後被踢爆在入行前有搶劫案底，被判入獄22個月。幸好，大運地支有強力屬水的正印星支持，所以才沒有繼續行差踏錯，而且將會進入月柱丙戌食神及偏財。食神代表多才多藝，最適合在娛樂圈發展，加上有正印星貴人支持，發展開始不錯。而且1996年將會踏入屬土的正財大運，還會遇上另一半，而感情事筆者不作多談，加上他命中忌土，亦容易無疾而終。

到了2006年開始古仔行十年屬金和木的庚寅大運，屬金的庚七殺力量加強，即代表殺氣加重，不利日主，所以這段時間古仔拍了大量黑社會和偏門角色，但始終七殺不利他，始終有名無利，與獎項和名氣擦身而過。幸好，地支有寅戊半合火局，造成食神制殺，做到互相制衡，不再為忌，所以做算做奸角、黑社會等角色，不會有反效果，但亦不見有好的成就。

2016年古仔將會踏入十年同樣屬金和木的辛卯正官和劫財大運，對比上一個十年大運同樣屬金和木，但後十年出現合化，因為命中天干丙和辛合化水，為用神。地支亦出現卯戊合化火，忌神力量減少。所以2018年1月，古仔被推選為新任香港演藝人協會主席。同年憑《殺破狼·貪狼》獲得香港電影金像獎最佳男主角獎項和第16屆世界傑出華人獎。正官星合化，演出角色都是正面正派，加上用神正確，為他帶來名利。而且2019至2023年是大水的年份，到2024年開始又是數年的大木的年份，相信古仔運氣會更上一層樓。

個人運氣講完，究竟搬去馬鞍山風水屋是更為有利還是弊呢？剛才講過，古仔一生喜水木，而馬鞍山位於香港東北面，五行屬土，是否適合上面已經解釋。但以整體馬鞍山主要為北、西北水而東、東南山，雖未致於八運中損財傷丁的東北見水、西南見山格局，但由於始終未為當運水，整體而言馬鞍山仍要等到九運(2024至2043年)旺北水南山時，才會繁榮旺財起來。

至於有傳古仔買入馬鞍山迎海屋苑，曾有玄學家指三面環水，有西、北、東北的水圍繞著，加上屋苑連同北面的「白石俱樂部」高爾夫球練習場為整個馬鞍山突然凸出的地勢，風水學上稱為「飛沙走石」，無論於陽宅（人住）或陰宅（祖先墓地）上也為大凶，對財運有壞的影響，住於此處的人不單守財聚財能力很弱，而且不利當中的人口健康等。要注意的是，所謂「要快發，鬥三煞」，懂得借用風水方法便可將煞氣轉化為旺財的好工具。就以上看法，筆者十分同意，但之後外圍有甚麼發展及改變，就另作別論，但暫時有以上情況，是值得參考及留意。

同一個區域、不同屋苑和不同座數都有影響，玄學從來都是加加減減，沒有完美，想借用一個地方的地運當然是聰明做法，但都要各方面配合。

最後，雖然古仔曾否認以上傳聞，但是真是假，唯有他本人才知道，當然該居苑或該區居民不妨留意一下吧。

白雪

https://www.facebook.com/snowwhite.fengshui

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略