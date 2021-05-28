【本報訊】接連重整業務的滙控（005）於悶市中發威，昨日一舉突破50元關口，最高見50.85元，創去年3月以來新高。該股最終升3.8%，收報50.8元，成為撐市最大功臣，助恒指於期結日險守29000大關。不過，部份滙控長情股東似對「獅王」心淡，即使該股重上50元亦對前景不抱憧憬。

滙控行政總裁祈耀年昨在倫敦股東會會上表示，健康及經濟危機為股東帶來沉重負擔，恢復派息變得異常重要。集團已就日後的股息採納一項新政策，旨在持續派息、提供良好收入，同時給予管理層彈性，可將資金重新投資以擴展中期業務。

滙控日前宣佈出售美國零售銀行業務。祈耀年對此稱，集團將專注於以國際市場為本的批發銀行業務；美國不但屬國際網絡的關鍵一環，亦是增長計劃的重要部份，會致力推動該市場的業務增長。

「收息當係飲餐茶」

集團主席杜嘉祺罕有地談及政治，指仍然非常關注地緣政治對集團業務和客戶的影響，「對我們這種全球性銀行來說，地緣政治環境一直（而且會繼續）充滿挑戰。我們的態度是謹言慎行、紀律嚴明地應對任何局面，同時堅定不移地履行滙豐於1865年創立時訂立的宗旨——連繫東西方世界」。

昔日「獅王」近年捲入政治紛爭，加上不派息令「食息族」熱情退卻，股價去年9月23日曾跌穿「世紀供股價」，盤中低見27.5元。直至10月22日銅獅重光後，股價才重拾升勢。以昨日收市價計，已較「重光日」收報的30.4元累升達67%。

不過，長情股東曾淵滄對滙控升穿50元「冇乜感覺」，皆因長揸該股只為收息，股價升跌對其未有影響。他指，滙控的美國業務在2008年金融風暴後，已產生龐大壞賬，規模亦不斷縮小，雖然部份投資者憧憬重整業務後，集團或能加派息，但個人對滙控前景「冇乜希望」。持有2萬股滙控的資深傳媒人鄭明仁形容，對滙控股價表現「冇乜特別歡喜，希望唔會再跌過」，現時仍會長揸該股，「收息當係飲餐茶」。

目前市場上以國泰君安證券看法最牛，予滙豐目標價最高63.21元，離現價有24%水位。該行預計，滙控於2021至2023年的每股盈利分別為0.416美元、0.553美元及0.663美元，按年升1.15倍、33.1%及19.8%。高盛發表報告指，基於滙控旗下美國零售銀行業務規模較小、盈利能力較低及成本較高，相信有關公佈對集團影響正面，反映其向更為聚焦盈利能力的方向邁出一小步。

回購沖喜 長實創疫後新高

港股昨日虎頭蛇尾，僅升11點，收報29124點，成交1,727億元。長實（1113）股份回購計劃超額完成，全日升逾6%，收報52.8元，創疫情後新高。人民幣再次破頂，在岸及離岸價齊齊升穿6.37元水平，為逾三年新高。 出口業務較多的原料藥股午後轉跌，石藥（1093）及康哲藥業（867）各跌2.8%及6.9%。