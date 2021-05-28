移民分析個案︰

黃生 44歲 黃太44歲

有兩個小朋友（8歲及12 歲）

財務背景︰

黃生及太太同樣從事金融行業，二人收入合共30萬港元，並打算一家移居澳洲。

資產方面，他們一家持有物業價值1,070萬元，尚久按揭670萬元；現金約400萬元；股票100萬元；保險現金價值200萬元；基金450萬元；外幣1,050萬元；公積金合共約570萬元。另外太太有1間與父親聯名物業，已供完按揭，現為父親自住，現值500 萬元。

陳生現正申請188b 簽證（維州），將要用150萬澳元買州債4年，另外第3年亦要再投資 50 萬澳元，爲期1年，因此預計頭4年現金會減少。

現時家庭支出方面，以每月計算，樓宇供款為3.5萬元；管理費3,000元；小朋友開支1.5萬元；伙食1.2萬元；保險1.5萬元；交通費9,000元；供養父母2.5萬元；物業地租及差餉1,000元；水電煤1,200元；上網及電話費700元。

理財目標︰

理財目標是在澳洲安頓後可以在唐卡斯特（Doncaster）置業，目標價位約120至150萬澳元，亦希望花費約30萬元買車。不過現時全家對澳洲認識不多，無親無戚或朋友，所以首年希望能先適應新環境，之後再尋找機會創業。陳生不介意做藍領工人，若果未能找到工作，預計會先用手頭資金投資收入作生活費。

在澳洲生活預計每月需支出1.2萬元作伙食費用；養車4,000元；小朋友讀書8,000元；供養父母2萬元；雜費及娛樂1.5萬元；保險6,000元；香港樓宇出租後供樓差額1.7萬元，合共每月支出預計約8.3萬元。

李生最關心稅項問題， 188 簽證首4年是臨時居民 （TR） ，海外收入首4年是否不用交澳洲稅？澳洲是否沒有遺產税？澳洲有退休計劃免稅計劃，可將香港公積金轉至退休基金，是否值得做？

而置業方面，是否應以現時香港收入證明，借錢買澳洲樓，還是待4年成為永久居民（PR）後才買樓以免付額外印花稅？另外保險方面，兩夫婦持有數份年金保單，現在至幾年後開始派年金，應否在4年內取消以減低澳洲收入税？投資相連保單亦應取消？

撰文：移民救兵團隊

CWK中遠環球創辦人及主席 陳樂禧

香港財務策劃師學會主席 李澄幸

澳洲是一個對澳洲稅務公民全球徵稅的國家，用來區分是否澳洲稅務公民的方法，

共有4個，分別是常住測試(Reside Test)、住所測試（Domicile Test）、183日測試及政府僱員聯邦公積金測試，符合任何一個測試條件，便是稅務居民。不過，作為臨時居民（TR），只需申報在澳洲獲得的收入，以及身為澳洲臨時居民期間在海外就業或提供服務所獲得的任何收入。另外，澳洲是沒有遺產稅的。

關於澳洲退休計劃免稅計劃，相信陳先生所指的是Superannuation（簡稱Super），是一種有稅務優惠並以退休為目的的儲蓄工具。Super的確是有稅務優勢的，比如說Super內的投資收益只需要繳交15％的稅，如果該super持有資產超過一年，相關的增值稅率將可獲得33.3%的稅務優惠。不過，有一個限制值得注意，Super類似香港的MPF，原則上需要到法定的退休年齡才可以提取，不太靈活。如果想合法地享有節稅的架構，可考慮利用離岸合資格保單作為收益滾存的工具。從合資格的投資相連保單在合資格年期獲得的利潤或收益，在全額或部份提款時才計入應評稅收入，即有稅務遞延的好處。而受益人無償取得保單，則免繳資本利得税。由於澳洲的Super以及保險制度相當複雜，建議就自身情況進一步諮詢專業的稅務顧問。

置業方面，據了解，現在大部分的銀行都不批准以海外收入來做按揭，建議陳先生尋找專業的中介，向合適的金融機構進行按揭的查詢。置業與否除了按揭考慮外，還要平衡額外印花稅、租務成本和樓價升值預期等多個因素。首先，成為永久居民（PR）後才買樓的確可以免付額外印花稅，約8％，不過在澳洲租樓也不是容易事情，業主同樣會優先考慮有當地收入證明的租客，Doncaster的2房單位，每年租金估計約15萬港元，如果預測樓價持續上升的話，種種因素加起來考慮，省8％的印花稅不一定「好著數」。所以，建議陳先生可綜合考慮是否提早買樓這個選項。

接下來是相關的理財問題，成為澳洲的PR後的確要就香港的保單報稅，不過即使將所有保單取消，始終都需要「再投資」，不建議只考慮稅來做理財決定。另外，根據陳先生提供的資料，股票、基金、公積金和外幣等的總值是港幣2570萬，扣除投資移民成本（約港幣1200萬）和澳洲買樓（沒有按揭）買車（約港幣930萬）後，約剩低港幣450萬，450萬足夠陳先生使用4至5年，順利拿到澳洲PR是沒有問題的。不過，提到想創業，就又有新的資金可能需要，只可以說資金並不是十分「鬆動」，沽出香港樓可能是一個選擇。至於，投資方面，陳生和陳太都是從事金融業的，相信有自己的投資心得，但建議考慮合資格保單等節稅選項，長遠提高「稅高回報」。最後，以上只是通用的意見供參考，宜聯絡相關的專業人士以獲取合適又完整的方案。

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