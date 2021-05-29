新一批「白居二」出爐，買家急不及待入市，世紀21物業魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園8座中層J室，實用面積427方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景，附有企理裝修。單位於去年9月放盤，原開價578萬元，累減68萬元，減幅逾11%，獲新一期白居二買家以510萬元（居二市場價）承接，呎價11,944元。

據了解，新買家屬區外年青家庭客，數日前於上址睇樓後，即主動向房委會查問其白居二「購買資格證明書」進度，於日前取得有關文件後，即通知地產代理及與業主簽定臨時買賣合約，成為區內首宗白居二入市個案。上述單位原業主於2013年以252萬元（未補地價）購入單位，持貨8年至今轉售，賬面獲利258萬元，單位期內升值1倍。

元朗宏富苑兩房445萬售

美聯物業張國成表示，新一批白居二搶盤，元朗宏富苑低層18室，實用面積440方呎，兩房間隔。原業主早前於居二市場叫價448萬元放售上址，新近獲區內用家洽商承接。客人心儀單位間隔四正，呎價相宜，議價後以445萬元成交，呎價10,114元。資料顯示，原業主於2017年5月以231.3萬元（未補地價）購入上述物業，4年獲利213.7萬元，升值逾9成。

天頌苑三房420萬沽 單位21年升值4倍

祥益地產黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑D座低層3室，實用面積650方呎，三房間隔連套廁，單位座向東，日前獲區內首置綠表客，以420萬（居二市場價）購入上址作自住之用，呎價為6,462元，屬市場價成交。原業主於2000年以約85.2萬購入單位，賬面獲利約334.8萬，單位升值近4倍易手。

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