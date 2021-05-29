自從今年2月恒指升上31,000點後，本地股市便大幅下調，過去數月恒指在27,500至29,500點上落，有人問港股現時是牛市定熊市？

按照傳統定義，熊市是恒指由高位向下調整超過兩成，而牛市則是由低位向上回升超過兩成；亦有人以恒指升穿或跌穿250天平均線決定牛市或熊市。恒指在2018年1月創出33,484點歷史高位，之後因中美爆發貿易戰，在2018年9月由歷史高位下挫超過兩成，跌穿26,787點，港股正式踏入熊市。

之後恒指三次跌穿25,000點，直至去年3月全球疫症大流行，美股出現四次熔斷，恒指終於出現終極一跌，跌至21,139點，由歷史高位下挫12,345點後回升。之後因疫情反覆，中央制定《港區國安法》，恒指在23,000至24,000點徘徊了多個月，直至去年7月才升穿25,366點，由低位回升超過兩成，港股正式踏入牛市。

然而，今次牛市屬非典型牛市。牛市初期，升幅顯着的主要是受惠於疫症的新經濟股，傳統舊經濟股升幅有限，不少金融股、能源股、電訊股和公用股要到去年9月，甚至今年1月才見底回升，之後至今升幅顯着。至於牛市初期大升的新經濟股，反而隨着去年12月美團被納入恒指，今年2月快手上市，在2月過後已大幅回落。反映新經濟股表現的科技指數，由2月的高位11,001點，下挫至近月的7,433點，由高位下挫32.4%，早已陷入熊市。今年初炒得熾熱的科技股，不少已由高位下挫4成，甚至5成以上。

2019年12月底恒指收報28,189點，過去數月恒指仍在28,000點水平上落，過去1年多有波幅無升幅，若與3年前5月底恒指收報30,468點比較，更不升反跌。究其原因，顯然是恒指公司選股極其不濟，近年納入不少大而無當，盈利欠奉的中概股和科技股，讓有心人「唱高散貨」，拖累恒指表現，遠遠落後於其他主要股票市場的表現，更跑輸美股一大截。

展望將來，正如股榮上周所述，恒指已是沒有希望，魔咒難除。小股民實應趁高減持，甚至盡沽追蹤恒指的股票基金，例如盈富基金（2800），轉買其他市場的ETF，或者把資金換馬至很大機會跑贏恒指的股票。亦不要把強積金投放在恒指相關的港股基金，以免長期回報大幅跑輸其他股票基金。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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