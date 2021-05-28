【本報訊】美團（3690）持續燒錢投資到社區零售等新業務，今年首季財務數據不佳，在收入按年升1.2倍至370.16億元（人民幣．下同）情況下，整體虧損卻激增近2.1倍至48.47億元，非國際財務報告準則計量的經調整虧損按年飆17倍至38.92億元。

餐飲外賣收入倍升

此外，美團CEO王興在業績電話會議表示，反壟斷監管對於整個互聯網行業將產生正向影響，並稱集團嚴格禁止任何形式的二選一，會繼續積極配合監管部門。

美團有三大分部業務，以收入計全都按年翻倍，主業餐飲外賣的收入按年升1.17倍至205.75億元，並錄得11.16億元經營利潤，相對去年7,088.1萬元經營虧損轉盈；到店、酒店及旅遊的收入按年升1.13倍至65.84億元，經營利潤按年提升三倍至27.48億元；不過，新業務及其他顯然拖累了整體表現，其收入雖然按年升1.36倍至98.56億元，但經營虧損亦按年劇增近五倍至80.4億元，呈現生意越大、虧損越大的現象。

美團的新業務及其他，由零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務等構成。美團坦承，新的零售業務模式仍處於初步階段，為擴大零售業務，集團在內地全國範圍內大量投資，導致這分部的經營利潤指標惡化。

美團指今年首季，社區電商業務「美團優選」進一步擴大地域覆蓋範圍，擴展至逾2,600個市縣，基本上完成全國覆蓋的目標，集團作出大量的前期投資，以加強產品及服務能力，刺激用戶消費，由於業務規模擴大，期內相關經營效率及單位經濟效益其實有所改善。美團股價在績前異常偏弱，收報265.2元，跌2.4%。