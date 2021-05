政府收緊公司董事查冊風波現時仍在發酵。初期很多所謂組織支持政府決定,或是唯唯諾諾不願發聲,幸好金融界仍有理性聲音,當中香港投資基金公會(HKIFA)對政府的詰問最為精彩。

HKIFA會員包括全球最知名的共同基金,其地位不言而喻。在致政府的信中,該會開首承認在私隱及透明度取得平衡殊不容易,但政府方案將會令到本港營商透明度不能與作為一個國際金融中心相稱。

政府一直稱遮蔽部份身份證號碼是國際慣例,並僅引述個別國家例子,HKIFA即引述在新加坡,公眾可查閱董事身份證號碼、甚至是國籍以及獨特識別碼(idenitifier)。香港未有識別碼制度之餘,更沒有公司「終極實益擁有人」(Ultimate beneficial Owners)登記冊,落後於國際形勢。

更甚是,HKIFA指最新提案有機會不符合FATF(財務行動特別組織)的建議。這個將會是對香港的一記重擊,亦與本總裁早於今年4月初時的質疑不謀而合,有必要再問:「FATF再評估香港一次的話,究竟會否仍稱譽香港的反洗錢機制?」傳媒可能需要去信這個國際監管機構查詢一下。

至於遮蔽董事住址,HKIFA說得更精彩,「過去,住址一直是非常有效的工具,去辨別董事與某些持份者的關係,收緊查冊最終令審計工作判斷關連交易風險出現負面影響......最終是客戶權益受損。」

簡單而言,就一些交易,住址有助識別是否有人「扮獨立第三方」、損害他人利益;遮蔽住址則少了一個釐清渠道,令犯罪者有機會躲於迷霧。本總裁聽聞政府重推2013年擱置的收緊董事查冊,其中未曾講述的原因是「有商界覺得好驚」,「好像隨時會有人上門」。大佬,你瞓街嗎?屋企沒有保安嗎?本總裁想借用某執法機構一哥名言改一改:「這些商界一定是怕了反洗錢界別、調查新聞記者的正義」、「犯法的人才怕查冊」。

政府視收緊董事查冊行動為政治博奕,扣在非法起底行為之列,邏輯本身相違背。但很多機構政治意識上腦,理性為次,對這個蠶食本港金融中心地位的小惡魔唯唯諾諾,沒有大聲反對,幸好HKIFA仍挺身而出。猶記得金管局在回應傳媒有關收緊董事查冊政策時提到:「銀行在對公司客戶進行盡職審查時,只需取得董事的姓名以識別其身份。香港的反洗錢規定符合國際標準」,這句說話有必要一而再、再而三地引用,是香港金融史上多麼精彩的名言。

P.S 與收緊董事查冊無關,話說有名大亨被禁止與往來銀行交易,金管局說「not in a position to comment」。按這個邏輯,其實後多事情也可以not in a position——戶口結餘太低被徵費,找社福署吧;金融科技落後,找創科局吧;金融穩定,喂喂喂,SFC你喺邊,係喎你搬咗去鰂魚涌......

其實上述都係講下笑啫,都知道金管局做唔到啲乜,作為樓上89樓嘅鄰居,我都係呻下,唔好凍結我條脷。

程總裁

