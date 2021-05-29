很多BNO簽證申請者等了又等，部份人等了超過12星期，未聞回音。一名網友跟小弟聊天時說，試過寄電郵或致電當局熱線了解申情進度，回覆總是「仍在批核中，請耐心等候」，除此以外，無計可施，無事可做，心神忐忑。

英國內政部星期四公布首季各類簽證數據，有專節闡述BNO簽證申請和批核情況。單看數字冷冰冰，但若結合不同資料解讀，也許可讓大家放心一點。今回就由成功率、效率和配套三方面，講講小弟見解。

先講成功率。自1月31日BNO簽證開放申請至3月31日為止，當局共接34,000份申請，並已完成審核當中7,200宗。值得注意的是，7,200宗申請經審核後悉數獲批，成功率高達100%。換句話說，只要申請人符合資格並按要求交齊文件，當局百分百批准港人赴英生活。遲或早，一定批，等候期間多去各處望望、多跟親友聚聚吧。

之後看效率。當局在2、3月共批出7,200個BNO簽證，有報道稱批出簽證「佔所有申請約21.18%」。數字本身很客觀，問題在人如何引用。有朋友投訴道：「兩個月先做得嗰兩成多啲啲，英國人效率真係低。」然而效率真係低嗎？篤一篤日曆，今年2、3月英國政府共計48個工作天，共批出7,200個BNO簽證，亦即平均每日150個。隨着計劃運作愈趨成熟，小弟相信審批速度只會有增無減，現在每日可能已超過250宗。數月後第二季數據公布時，且看我猜得對不對。

比較英國內政部估算與實際情況。1月29日公布BNO簽證申請詳情時，當局料首年至少12.3萬人申請BNO簽證。《泰晤士報》則在4月引述政府消息稱，首10周接逾35,000人申請，「增速較政府估計快」。說白一點，香港人之湧躍超出預期。就如去間熱門餐廳排隊等食飯，候座人數超出店家估計，等待時間自然長，捉住餐廳經理投訴也無用。

同理，簽證部門現有資源未及處理所有申請，想擴增人手，非一時三刻可成。而我所見的是，英國政府連月來已多次在政策和資源各方面幫助港人，例如多次延長LOTR期限，允許港人先抵英國找住處、找學校、找工作，簽證慢慢搞。又如早前撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元）開設「BNO港人融合計劃（Hong Kong British Nationals [Overseas] Integration Programme）」，支援BNO簽證持有人求職、住屋和求學。如果登上政府招聘網站，則見多個機構正招聘廣東話翻譯員，為的是甚麼？還不是因為近日太多大打電話去新設的廣東話支援熱線。

最後請容小弟「放個負」作結。日前英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）在facebook分享BNO簽證數據時，表示歡迎BNO港人到英國展開新生。細看其下留言，在部份英國人眼中，抱歉，香港人仍然難逃中國人劣根性。何解呢？有些事情，看在眼內，記存腦海，不須明言，但望諸位珍重。

人在英國，每周一記：www.facebook.com/YYKan411/

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