國際金融論壇（IFF）2021春季會議今日起一連兩日在北京舉行，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，調升今明兩年的全球經濟增長預測，是因人們逐漸適應新的工作方式，疫苗的接種範圍也持續擴大，各國仍在提供政策支持，經濟增長前景正在改善。她指，將中國今年的經濟增長預測上調至8.4%，主要是受惠淨出口的增強，預計由目前至2026年，中國對全球經濟增長的平均貢獻將超過四分之一。她認為，超常規的政策措施令全球經濟避免了更壞的結果，如果沒有這些措施，去年全球經濟萎縮的程度將是實際情況的3倍。

她指，全球經濟正復甦，但複甦路徑和步伐呈現非常危險的分化，少數發達和新興市場經濟體的複甦勢頭強勁，而貧窮的國家則落後，主因他們的政策空間和疫苗普及程度有限。

IMF上月發表《世界經濟展望報告》，將2021年全球經濟增長預測上調至6%，將創下40年以來最大增幅；中美今年的GDP增長預測亦分別提高至8.4%及6.4%。

另外，IFF大會主席、第十二屆全國政協副主席周小川表示，G20去年提出低息倡議，及後續債務處理的共同框架，幫助緩解一些國家因疫情所造成的債務困難。中國已提供了總額超過13億美元的緩債，是G20國家中落實緩債金額最大的國家。他指，受新冠疫情影響，一些發展中國家債務風險加劇。希望IMF能進一步研究賦予SDR（特別提款權）更多的國際儲備貨幣的功能，使成員國能更靈活地使用和借助SDR，以應對流動性和公共支出的需要。

綠色經濟方面，格奧爾基耶娃表示，中國在2060年之前實現淨零排放的目標，展現重要的領導作用。IMF的研究表明，開展綠色基礎設施投資，同時實行碳定價，可以使全球GDP在未來15年內每年提高0.7%，同時還能創造數百萬就業機會。

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