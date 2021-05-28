今期唯一市區居屋鑽石山啟翔苑，賣點是交通方便、配套完善，但都有普遍市區樓的缺點，就是環境以及景觀都較焗促，究竟單位要揀哪座向會較好？

鑽石山啟翔苑為新一期最廣受注目的居屋，共分兩座發展，提供940伙，實用面積由295至502呎，售價由218萬至489萬元，戶型由開放式至兩房，而且戶型分佈平均，除了少數向南及向北的單位外，每個座向都有齊開放式至兩房的戶型。

啟翔苑位於鑽石山綜合發展區東面，主要望自己屋苑的樓景，如果想要景觀較開揚的景觀，買家就要選擇B座向東的單位，即是6至10室，不過這批單位前方的土地，會作「宗教用途」，將來會由孔教學院興建一座「孔廟」，會遮擋了低層單位的景觀。另外，亦有觀塘繞道，所以買家要揀選中高層單位，去避開這些建築物獲得較開揚的景觀。

其次就是A及B座的1以及2室，這兩類單位都是兩房，分別向南以及向北，雖然這類單位都以樓景為主，由與對面樓的距離較遠，壓迫感會比較少。先說一說向北的2室，望向龍翔道一帶，買家要留意車來車往的噪音問題。但這批單位好處是，由於龍翔道比較闊，所以對面的私樓屋苑星河明居，隔了一段距離。

而向南的1室則會望向現時新蒲剛巴士總站，後面會是一間學校，樓層不高，距離亦比較遠，所以景觀會比較開揚。其餘的單位都是望自己屋苑的樓景，或者望綠置居啟鑽苑，而且距離貼近，住戶要預了樓望樓，壓迫感較大。

至於交通配套，整個鑽石山綜合發展區，都毗鄰港鐵鑽石山站，如果將來沙中綫落成，這區亦可以受惠，方便出入港島。附近亦有新蒲崗巴士總站，去到各地區。

鄰近亦有不少生活配套，包括有大型商場荷里活廣場，以及彩頤花園商場，均有提供超級市場及食肆等等。

睇樓手記：

其實啟翔苑的交通，的確是很方便，因為附近除了有港鐵鑽石山站外，亦有巴士總站，加上生活配套完善，有大型商場。不過買家的確要留意，樓盤四周都是建築物，有部份單位更加是面向工廈，景觀不太好而且有壓迫感，所以買家都要量揀少高層單位，去增加單位的採光以及空間感。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略