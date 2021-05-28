【本報訊】獲超過100萬人認購的京東物流（2618）昨日掛牌，升幅不及暗盤，開市報46.05元，高見47.75元後迅速回落，午市後升幅進一步收窄，收市報41.7元，較招股價40.36元，僅升3.3%。

中原建業暗盤潛水

抽新股利潤方面，一手不計費用僅賺134元。孖展客若沒及早離場，恐蝕息蝕入肉。以借九成孖展1.98厘息計，頂頭槌飛要賺價蝕息，倒蝕約10.5萬元。

行政總裁余睿表示，雖然目前集團仍錄得虧損，但近年已轉向服務母公司京東（9618）以外的客戶，未來將保持相對健康的損益情況。

至於建業地產（832）分拆上市的中原建業（9982）下周一掛牌，昨公佈公開發售超購3.99倍，有2.1萬人認購，一手中籤率30%，認購20手穩奪一手。至於上市前夕各證券行暗盤均表現不濟，富途收報2.58元，跌14%，輝立及耀才則報2.6元，跌13.3%，不計費用計，每手2,000股蝕800至840元。

另據彭博報道，智雲健康正在考慮香港或美國上市，集資4億至5億美元（約31.2億至39億元），但詳情未定。據公司網站，該公司2014年成立，是中國智慧醫療平台，為醫院及藥房提供服務。