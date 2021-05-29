疫情數字下滑，工商舖市場交投反彈，據統計，今年首4個月商廈成交錄456宗，較去年疫情同期增2倍。5月截至27日為止，錄逾130宗商廈成交，全月可望達140宗。

利嘉閣（工商舖）地產商業、商舖及投資部營業董事徐康達表示，商廈買賣登記續旺，五月份登記至今已破百宗，已連續3個月企穩於高水平，後市仍可看俏。根據土地註冊處數據，2021年四月份全港共錄125宗商廈買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況﹚，較三月份的111宗升13%，連升兩月，為近3個月最多，今年以來，已有3個月商廈登記均破百宗水平，反映復甦勢頭良好。

值得注意的是，在5,000萬元或以上的大銀碼商廈交投大增下，刺激四月份商廈買賣登記金額大幅倍升，錄約53.31億元，按月激增3.84倍，登記金額連升兩月，為過去半年以來第二多的月份。此外，四月份最矚目的單一登記項目為中環交易廣場富臨閣全幢，涉及合約金額25.68億元；其次為上環CentreHollywood全幢，涉及登記金額達5.4億元。

按物業價格劃分，在7個價格組別當中，錄得四升三跌。在升幅者中，以5,000萬至1億元以內組別的2倍升幅最顯著，月內登記量由前月的1宗升至上月3宗；其次，1,000萬至2,000萬元以內組別亦升56%，錄得28宗登記；至於登記量最活躍的是介乎500萬至1,000萬元以內的組別，月內共錄得36宗，按月亦增加9%。

至於以地區劃分，在本行觀察的11個分區當中，共有8區的登記量按月有所上升。當中以銅鑼灣及北角區的2倍升幅最顯著，同由前月只有1宗增至上月的3宗。此外，觀塘及上環區期內亦分別錄得1倍及42%的升幅。而上環及尖沙咀區則雙雙以17宗之數，成為登記量最活躍的觀察區。

徐康達指出，疫情緩和及經濟復甦對商廈市場帶來報復式上升的效果，綜觀今年首四個月，商廈買賣登記合共錄得456宗，除較去年同期的146宗激增2.12倍外，亦較去年整個下半年的379宗多出20.3%。五月份截至27日為止，商廈買賣登記已有約130宗，料全月可達140宗，即按月料再升逾一成。至於展望六月份，徐氏相信，在疫情穩定及經濟維持向好下，商廈買賣登記可進一步增加至約150宗的水平。

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