一直領先日本女性內衣市場的Wacoal，擁有逾70年歷史，但最近被平價時裝品牌Uniqlo超越，成為市佔第一。這家專賣內衣的老品牌，卻不敵半途出家的快速時裝，疫情成為這次新舊交替的轉捩點。

根據最新市場調查顯示，Uniqlo去年在內衣市場市佔已升至22.2%，跑贏前一姐Wacoal的20.3%。事實上，Uniqlo在2000年初才進入內衣市場，2011年時日本市佔為13.4%，仍大幅落後Wacoal的21.2%市佔率。

Wacoal一姐地位不保，最主要因疫情嚴重打擊生意，女性客人因對經濟前景的憂慮，減少奢侈品消費，加上長期在家工作，內衣都以簡單舒適為首要考慮，令Wacoal被迫關閉旗下3個貴價內衣品牌，包括Wacoal Dia、Studio Five和Trefle。而Uniqlo正正以平價方便見稱，2008年首推出罩杯式上衣（Bra Top）而打響名堂，在吊帶背心裡加入罩杯，穿著時不用再戴胸圍，深受女性歡迎，當年就賣出超過300萬件，成為暢銷產品。

Uniqlo的胸圍款式香港只賣149港元，相較Wacoal起跳價要300多元便宜，而且Wacoal的矯形高級款式更動輒過千元，Uniqlo自然成為疫下女性的貼身選擇。

Uniqlo 2011年推出當時市場尚未流行舒適胸圍，生產無鋼線塑形胸圍，主打舒適功能型內衣。誰料意外帶領潮流，食正往後幾年的健身熱、瑜珈熱，各大體育品牌一同推銷運動胸圍等無鋼圈內衣，逐漸搶佔傳統的鋼線胸圍市場。

內衣是一門複雜的領域，基於成本及研發時間，很多大企業如Zara都不願意投資。然而，Uniqlo自2000年初進軍內衣行業後，每年都在創新，而且不走回頭路。Uniqlo女性內衣產品負責人Kanoko Takenokuchi曾接受訪問指，他們致力開發不同種類胸圍，暫時未有考慮推出傳統鋼線款式，反而想透過持續改善產品，增加不同尺寸及背扣，令產品更加舒適。

Uniqlo雖然在日本以至亞洲市場的銷量都非常出色，可是在歐美卻無法複製亞洲的成功，尤其「新疆綿」事件導致部份產品無法運到美國，而近5年Uniqlo在美國和加拿大等北美市場均沒有錄得盈利，加上歐美女士身材與亞洲人不同，若想在女性內衣市場再大展拳腳，似乎要再加把勁。

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