日前信和置業（083）宣佈，為協助港府吸引市民打肺炎疫苗，將推出「打針送樓」的大抽獎活動，在港打齊兩針疫苗的年滿18歲香港永久居民，頭獎可獲贈旗下觀塘凱滙一個449方呎一房單位，市值1,080萬元，集團更代繳相關稅項，包括買家印花稅或雙倍印花稅，引來全城關注。

其他發展商亦不敢怠慢，正在推售大圍站上蓋項目柏傲莊III的新世界發展（017）對事件首度作回應。集團營業及市務部總監黃浩賢今日見傳媒時透露，對於信置的「打針送樓」做法，會研究有關措施，不過，他認為現時市場消息有限，送樓活動或存在印花稅等法律問題，例如到底以送贈形式，還是買賣形式轉名，都要咨詢集團法律部意見及研究，現時收集資料中，稍後留待公司公關部跟進及回應。

地產建設商會主席兼會德豐地產主席梁志堅昨日接受本報訪問時指，相信接下來各個行家都會陸續跟隨信置推出措施吸引市民打疫苗。他會以主席身份出信呼籲各個同業積極響應。而作為會德豐地產主席，堅叔亦指會以不同方式的行動，呼籲民眾及鼓勵員工積極打疫苗，至於甚麼方式則仍在研究中。

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