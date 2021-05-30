Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本福岡住宅單位，物業位處日本福岡市博多區，物業建於1991年3月，樓齡約30年，主要建築材料為鋼骨及鋼筋混凝土的混和構造，實用面積約224呎，設有露台。物業屬商業地域用途，享土地及物業所有權。

物業全棟15層高，一共有280戶，成交單位位於8樓在中高層位置，物業屬於大戶型物業，更罕有地設有游泳池。該物業為開放式住宅單位，落地玻璃窗令室內採光十足。

物業座落於福岡市博多區中心位置，由物業徒步10分鐘即可到達博多車站。博多車站是福岡主要交通樞紐，同時是九州最大的車站，內設多條地下鐵路線，穿洲過省的新幹線，機場快線，巴士站等等，屬於商業地區，亦是福岡的核心地區。因此，博多車站亦帶動了週邊的商業洽動，物業附近10分鐘徒步圈內設有多間便利店、銀行、酒店、商場、超級市場、郵局及藥房等等，生活配套齊全，受商務租客歡迎。買家為香港人投資者，物業最後成交價約43萬港元，物業連租約出售，每月租金回報高達8%，扣除雜費及管理費每月恆常支出後，每月實際回報高達6.57%。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！