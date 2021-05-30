人民幣匯率今個月不斷走強，兌美元高見6.36的3年高位，官方著手為升勢降溫，人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，人民幣「受不當言論誤導」導致升值過快，可能已過份調整，未來不可持續。

盛松成接受內媒訪問時表示，去年下半年人民幣匯率表現強勁，已經充份反映控制疫情、率先復工復產等利好因素，今年至今沒有新的利好刺激，令整體穩定，但近日「受一些不當言論誤導」，人民幣對美元匯率出現了一些過份調整現象。他認為有關現象未來不可持續，也不符合中國內外經濟金融形勢。

盛松成解釋，美國經濟下半年有望出現全面反彈，美元或會隨之走強，中美10年期國債息差在去年大幅擴大，最多達2.5個百分點的歷史新高，但目前已收窄至1.5個百分點，而美債仍有進一步上行壓力，料熱錢湧入中國或有所收斂。

「人民幣不可能抑制商品價格」

他又反駁人民幣升值抵消大宗商品價格上漲的說法，指出大宗商品價格通常是全球定價，人民幣影響很小，而今輪商品大漲是全球供需關係和市場投機行為造成，不可能通過人民幣升值來抑制。

他續指，中國堅持對外開放，鼓勵長期資金投資，但要防止短期資金大量流入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，擾亂金融市場和貨幣政策的獨立實施。

盛松成又表示，人民幣升值將減少出口企業利潤，尤其對中小企業的衝擊更大，因企業一般希望匯率基本穩定，以避免匯率波動引致無法專注生產和經營。

對於人民幣的調控措施，他指人行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、以及有管理的浮動匯率制度，相信在未來相當長時期「都是適合中國國情的匯率制度安排」，而未來將注重正確的輿論和預期引導，匯率走勢也將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化。

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