自從2月恒指升上31000點後便大跌，過去數月恒指在27500至29500點上落，有人問港股現時是牛市定熊市？

按照傳統定義，熊市是恒指由高位下調逾兩成，而牛市則是由低位回升逾兩成；亦有人以升穿或跌穿250天平均線決定牛市或熊市。恒指在2018年1月創出33484點歷史高位，之後因中美爆發貿易戰，在2018年9月由高位下挫超過兩成，跌穿26787點，正式踏入熊市。

之後恒指三次跌穿25000點，直至去年3月全球疫症大流行，美股出現四次熔斷，恒指終於出現終極一跌，跌至21139點，由歷史高位下挫12,345點後回升。之後因疫情反覆，中央制定港區國安法，恒指在23000至24000點徘徊了多個月，直至去年7月才升穿25366點，由低位回升逾兩成，港股正式踏入牛市。

然而，今次牛市屬非典型牛市。牛市初期，升幅顯著的主要是受惠於疫症的新經濟股，傳統舊經濟股升幅有限，不少金融、能源、電訊和公用股要到去年9月，甚至今年1月才見底回升，之後至今升幅顯著。至於牛市初期大升的新經濟股，在2月過後已大幅回落，科技指數由高位累挫32%，早已陷入熊市。

2019年12月底恒指收報28189點，過去數月恒指仍在28000點水平上落，過去1年多有波幅無升幅，若與3年前5月底恒指收報30468點比較，更不升反跌。

展望將來，小股民實應趁高減持，甚至盡沽盈富基金（2800），轉買其他市場的ETF，或者把資金換馬至很大機會跑贏恒指的股票，亦不要把強積金投放在恒指相關的港股基金，以免長期回報大幅跑輸其他股票基金。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人