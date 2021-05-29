債務纏身的內地富豪潘蘇通，旗下兩公司高銀金融（530）及高銀地產（283）被追債消息此起彼落。近年出盡「花招」減債融資，包括供股、配股及轉讓業權等「抽水撲火」。潘蘇通由內地代工電器發迹後強攻香港地產金融界，其「處女豪宅」何文田傲玟，當日軟銷時罕有請到「發哥」周潤發出山拍廣告做代言人；原定去年底入伙，竟拖足半年未收樓。項目逾400伙至今僅沽26伙，佔比得6.5%，銷售率之低為本港新樓罕見。記者直擊這百億豪宅，臨近交樓大限，雲石外牆都未砌好。對於事件，發展商指會適時公佈有關細節。

周潤發當代言人

位於何文田常盛街17號的傲玟，由潘蘇通旗下高銀金融於2016年3月以約63.8億元投得，最高可建樓面約58.6萬方呎，樓面呎價10,889元。傲玟由6座住宅大廈組成，提供401伙，面積最細848方呎，最大6,660方呎，以頂級豪宅自居。傲玟自2019年9月起軟銷，當時請到甚少接拍廣告代言的影帝周潤發出山，成為市場一時熱話。

傲玟在2019年10月起以招標推出單位，前後推出約122伙，不過，成交紀錄冊顯示，同年11月起才錄成交，之後每隔幾個月才有數宗成交，撇除近期兩宗大額撻定，至今只是售出26伙，套現金額得10.26億元，佔可售單位兩成，佔全盤401伙只有6.5%，在目前樓市勢旺下，仍有375伙未賣。

英皇陳家樂半億買三房大宅

細數該批富貴買家身份，英皇娛樂藝人陳家樂以逾半億元購入2座一伙1,425方呎的三套房大宅，呎價3.54萬元。他當時回應傳媒指，是與家人夾份買，英皇老闆楊受成更預支8位數字。就項目收樓進度，本報向買家之一藝人陳家樂查詢，他回覆本報指多謝關心，對事件暫時未有回應。其他富豪買家亦包括立通機電工程執行董事陳榮濂；松齡護老創辦人吳國富；香港福華企業董事長兼總經理黃守正；宏福幼稚園總校長陳嘉敏等。

一手住宅銷售網顯示，何文田傲玟最初在2019年8月上樓書，最初預計交樓期為2020年11月底，據知年末批出入伙紙，不過至今近半年仍未批滿意紙。而去年10月，高銀更改樓書的預計交樓期，推遲半年至5月29日。

拋售總部及何文田站上蓋項目 市場部幾乎解散

近年高銀屢傳財困消息，分別拋售九龍灣啟祥道高銀金融國際中心總部，以及其於2016年底以62.82億元購入的何文田站上蓋發展項目。潘蘇通位於南區深水灣道75號的大宅，早前在市場傳出放賣，並獲逾30億元洽售消息。至於傲玟地盤則在去年底，多次有地盤建築工人集體追討工資，有指在5月份解僱多名市場推廣部員工，幾乎解散全個部門。

單位「茸茸爛爛得個殼」 曾游說買家購「毛坯房」

據區內地產代理指，雖然傲玫臨近預計交樓日，但至今未有買家接獲收樓通知，甚至連延遲收樓的通知都欠奉。有地產代理今年3月前往項目地盤視察環境，發展商只開放幾間設有裝修的單位予代理參觀，該代理自行行落幾層去睇其餘單位，赫然發現：「好多單位都係爛茸茸得個殼，特別係頂層幾間複式大屋，有啲仲係泥地；唔可能個幾月內整好交到樓。」工程未完成又趕住去貨，高銀竟然又出花招，代理表示：「發展商試過游說啲客，打個折頭賣毛坯房。」

「毛坯房」意即單位內不設裝修，連地板都沒鋪的吉屋，在內地甚為普遍，在香港則一般在公屋、居屋出現，一手私樓甚少會以此形式交樓。

由該名代理提供的照片顯示，項目個別連天台特色單位，附有私人游泳池，不過泳池仍未完工，地磚亦未有鋪好。至於室內亦是一片凌亂，有早期裝修的工具擺放在單位內，可以想像建築工人是將手頭上工作做到一半，突然放下離開。從項目高處向下拍攝，可以見到內園游泳池以及花園等地方，裝修仍未妥當。

某地產經紀高層表示，未接獲發展商消息通知買家收樓，亦無延遲收樓消息。該行為傲玫促成不足10宗成交，該高層苦笑：「希望收到佣金啦。」

現場建材散落地面 未見保安巡邏

記者直擊傲玟項目現樓，發現現場一片頹垣敗瓦。項目各座建築物已經封頂，外牆飾面工程都已經完成，然而正門出入口仍然為鐵閘門，並且以有鐵鏽的鋼鎖鎖上，周遭留有一幅牆身飾面未鋪設好，相信是要預留作電子閘口的拍卡機。不少電線外露，連停車場出入口的閉路電視，都是從保安室牽搭電線接駁。

記者走近欄杆，從間縫看見屋苑地下花園放滿建築材料，只以欄杆圍繞，各座建築物出入口位置亦有水馬封起。記者在場走動約大半小時，幾次在欄杆邊擾攘拍攝，未見有保安出現，僅看見一名便衣男子在場內走動。

記者再在樓書上所指的預計關鍵日期5月29日，到項目現場直擊，發現屋苑杳無人煙，與早幾日的環境一樣，不見有任何職員在內，內園的建材仍散落在地上，不少位置未建好。

11名買家轉財務公司借貸

售出26伙中，有11伙買家於今年2月11日需要另外向財務公司承造按揭，涉及成交金額高達4.32億元。

據資料顯示，涉及的11宗成交中，全部都為透過「億添發展有限公司」（Billion Trend Development Limited）敘造一按及二按，相關財務公司涉及的公司秘書，則包括添愉有限公司（Joint Delight Limited），相關公司為高銀金融地產集團（Goldin Real Estate Financial Group (Hong Kong) Limited）旗下子公司。即買家透過高銀旗下子公司敍造按揭，然而最終都在今年年初，需要再向財務公司另外借貸。根據資料顯示，有關買家全部都在今年2月11日同日向歐力士財務借貸。

翻查相關文件，26宗成交中，共有15宗透過億添發展有限公司（Billion Trend Development Limited）承按，除了上述11宗承造一按及二按後，今年年初需要額外借貸，另外2座5樓A室買家，同樣敍造一按及二按，但未見有向財務公司借貸的紀錄。至於其餘3宗則只向億添發展敍造二按。

做松日電器代工發迹

潘蘇通乃近年在本港地產界爆起的名字，原為一名在廣東韶關幫官員開車的司機，因緣際會為松日電器做代工商，其後透過收購借殼，成立「高銀孖寶」來港攻金融及地產業務。已在港取得香港身份證的潘蘇通，就是近年異軍突起的「新香港人」，其作風「勇字當頭」，盡露其「要大要贏」的霸權本色。

2008年收購廣益國際改名高銀金融，除了在07至08年間在天津買下5塊地，總建築面積達189萬方米，發展為天津Metropolitan（即高銀天下）要做高檔物業發展商之外，同時透過供股籌集31億元，兩年後在港斥資34.3億元購入九龍灣啟祥道高銀國際金融總部。

翌年，將總部地皮抵押予交通銀行，直至總部2016年落成，將總部再按予工商銀行以償還交銀債務。由於2011年後樓價飛升，地產熱浪帶挈商用物業估值水漲船高，工商銀行為其承造按揭成數料比交通銀行高一截。「賭仔風格」在樓市升浪中博贏一仗，並將其霸氣推至高峯。

2016年，高銀系連下兩城掃入何文田地皮欲稱霸。當年首季，高銀撼贏12家財團以63.8億元投得常盛街地皮，即現時傲玟所在，買入項目後一個月即抵押地皮予招商永隆銀行，有指一般地皮抵押可借五成約30億元。隨後再買入何文田站一期，爆買地皮未因連奪何文田兩地叫停，2018年高銀再斥89.2億元購入啟德跑道區第4B區4號地皮，惟集團屢傳財困下，集團不惜三度向神秘買家蝕讓出售啟德住宅地皮，去年5月宣佈向Top Family Group以70.4億元出售該幅地皮，料虧損約25.71億元。

雖然潘氏善於將地皮抵押予銀行借到盡，惟陷入財困下，其何文田站一期亦遭長實（1113）入稟指控高銀違反協議，最終港鐵表示項目由鷹君集團簽定更替合約，由港鐵（066）及鷹君完成有關項目。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略