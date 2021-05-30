《蘋果》早前披露長和去年9月售股予螞蟻集團，AlipayHK持股最新跌至19.9%。持股量、決策權傾斜至螞蟻，據聞舊臣子先後離職，即使祭出員工股份激勵計劃，也未能止血。

年初推港鐵乘車碼大project，仍然由行政總裁陳婉真負責，當時捋起衫袖落力向傳媒示範操作，打得又夠貼地；今次消費券可以話係兵家必爭之地兼下半年吸金「重頭炮」，真姐無擔大旗，更傳出佢失去決策實權，形同被架空。

今次360億元消費券大茶飯，由「親生女」支付寶港澳台地區總經理李詠詩主理，佢亦帶領其新香港人團隊、新思維入局。由於架構重疊部份舊人識趣自行離開，特別是BD前線部門幾乎全數換血，內部認為新團隊未有考慮港人需要而推出合適產品和服務，意見、作風不合於是請辭，香港辦公室總共有三分一人請辭。

部份人年頭收到花紅就籌謀後着，其中CCO已經在4月份離任；瘋傳公司近期宣佈員工激勵計劃，派發估值大跌、上市無期的螞蟻股份，不過依然無法止血，陸續有人請辭，情況堪虞。

正值備戰7月消費券攻佔市場緊張關頭，極需要BD前線開拓商戶圈，有大批人離職，忙住交接手頭工作，難免讓對手有機可乘，近期WechatPay搶攻落力宣傳。

聽聞上次股權變動時，AlipayHK舵手陳婉真在員工大會解畫，股權分佈變八二通天後，真話事人也未有特別向同事解釋，相信係，留下的，都是自己人；要走的，不必留。

這小小一個辦公室，怎麼看上去就是香港的縮影。

杜夫人

https://www.facebook.com/mrsmarydoo

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略