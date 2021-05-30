上期文章標題《趁短綫反彈放生蟹貨》，內容寫到：「美國科技股包括中概股和港股科技股頗有到達大位而醞釀出現短綫反彈的可能。」「這種短綫反彈並不需要任何利好消息，技術性反彈更多是平淡倉而出現的買盤，這種買盤短暫快速但缺乏持久性。遇到蟹貨反彈，就真的要好好考慮是否要繼續持有了。」

自上午刊出之後，科技股果然出現反彈，美股方舟ARKK基金由103元反彈到周五最高115元漲幅近12%，恒生科技指數由7681點反彈至最高8188點漲幅近7%。中國A股表現不俗，上海及深圳指數漲幅在3%-5%之間。上證指數再度挑戰3600點這一關鍵阻力位，頗有向上突破之勢。

股市雖然反彈了，港股近年備受追捧的重磅科技股，俗稱ATM的阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、美團（3690）都只是橫行而已，同時比特幣、以太幣也是反彈之後橫行震盪。觀察三家科技股業績公佈，阿里巴巴運營表現不俗，核心電子商務收入增長42%，云計算收入增長達到五成，云計算的現金流大幅改善，未來依然是推動業績增長的發射器。市場卻對於受長期投資增加影響利潤率，股價下跌。騰訊公佈業績符合預期，亦同樣出現長期領域投入而導致短期利潤率受壓。美團的業績最具爭議，外賣用戶爆發式增長，並以「美團優選」切入社區團購，該項業務可謂決定未來成敗的一項重要長期投資，目前不可避免要燒錢爭取市場份額。從上述三者可見市場一如既往十分短視，對長期投入不感興趣。

另一個不容忽視的細節是，騰訊增設了一個名為「可持續社會價值事業部」，整合企業責任及公益活動。首期投入的500億元將來自投資收益。看似500億無關痛癢，連同早前中國政府反壟斷的一系列操作，應當足以讓市場意識到，科技巨企將無可避免地面對監管部門的壓力，該壓力可視一種隱性成本或者稅務，同時利潤率選擇性下降是否也是受到壓力之後的一種反應，投資者不得而知，面對這種不確定性卻選擇用腳投票，表達對制度的不信任從而降低對這些企業的估值。總括而言，我認為該三大科技巨企依然是管理出色並具有很大的發展空間，目前估值雖然便宜，只是短期市場看法偏負面，資本市場始終需要故事，等到好轉再跟進未遲。

中國股市和人民幣上漲一輪過後，又再度出現基金熱銷的消息，背後原因與今年我不斷强調的資金流有關。對於美股來說最大推手聯儲局固然具有決定性作用，即便對於全球市場也不例外。最近外資流入A股創新高紀錄，這應當是與美聯局注資導致流動性氾濫溢出到A股的現象。從基本面來講依然不支持中國A股和人民幣持續上漲。人民幣兌美元甚至很有可能出現周期高點未來轉勢展開貶值。

滙控九倉恒生呈突破

在市場並不明朗的這段時間裏面，再次建議各位多多關注香港本地股。一眾老牌本港藍籌股持續出現在我的量化選股列表之中。上周就有滙豐控股（005）、恒基地產（012）、九龍倉集團（004）、長實集團（1113）、恒生銀行（011）等突破創今年新高，從新歡ATM，重新擁抱這些昔日的老牌藍籌，正當其時。

股無雙