滙豐控股（005）決定結束美國的零售業務，對我來說，第一個反應是派息。

當年金融海嘯之後，滙控大舉縮減美國業務，出售業務後手上現金很多，但一直找不到新的投資機會，於是從2016年開始，年年派高息，每股4元，有時每股賺不到4元也派4元息，更一度把這些多到不知道如何處理的現金用來回購，使到股價升上70多元。現在，滙控要完全結束美國的零售業務，出售業務後應該手上又多了許多現金，是不是會用來派息？甚至回購？

也許，很多人與我有同樣的想法，因此，滙控股價於上星期五升破50元。不過，之後我上網一查，原來滙控出售美國零售業務後，多家大行馬上出報告唱好，這些報告幾乎全部一致的認為：滙控在美國零售業務已經縮得很小，規模越小就越缺乏競爭力，因此，完全結束而撤出是正確的。

因此，這次滙控賣掉美國的零售業務，得到的現金如果不是用來派息，我也應該不會失望，中國政府正準備開放內地的金融市場，滙控若能好好的運用這筆現金，應該值得憧憬。

很多年前，我曾經到過天水圍濕地公園遊玩，上星期，應邀到天水圍新地（016）一個剛入伙的樓盤參觀，很驚奇地發現這個新樓盤竟然位於濕地公園之內。對地產商而言，在濕地公園內建房屋，挑戰性非常高，保育的要求帶來眾多的局限，不論是建築期間或是入伙後，都必須滿足特區政府定下的許多條件，絕對不能驚動候鳥，難怪當年土地招標時只有3家地產商入標。

當日參觀所見，新地也的確做得很不錯，現在是享受回報的時候，當年購地，每平方呎地價值1,000多元，剛剛入伙的這一批樓房，推出時售價呎價已過1.3萬元，第二期開價很可能呎價已達2萬元。

曾淵滄

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