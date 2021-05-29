【本報訊】市場再有大盤重臨，大圍站上蓋柏傲莊去年曾大收2.2萬票成為新盤票王，壓軸登場的柏傲莊III， 上周四推出首批182伙，折實平均呎價2萬元有找，引起新一輪入票搶購潮；昨單日收5,700票，極速超額認購30倍，料成今年新盤票王。

柏傲莊III上周四開價，首批182伙，實用面積310至1,014方呎，設一房至四房，折實價674.8萬至2,383.2萬元，折實呎價17,779元至24,403元，每呎折實均價19,999元，較去年推出的1期略高約6%。

柏傲莊III昨日起正式收票，及開放位於荃灣愉景新城的示範單位予公眾參觀。

記者下午到達售樓處，見到人頭湧湧，不少人一家大細出動睇樓；發展商亦在商場架起圍欄， 以方便管理秩序及分隔人流。

逸南今推售首批45伙

市場消息指，昨晚7時半，柏傲莊III在24小時內收超過5,700認購登記，以首批單位計算，超額認購30倍，料成為2021年新盤票王。

新世界營業及市務總監黃浩賢指，集團將與合作夥伴港鐵（066）商討加推及加價詳情，傾向本周首輪開售。

另外，恒地（012）鴨脷洲新盤逸南，將於今日開售首批45伙，包括20伙開放式及25伙一房單位，面積183至264方呎，折實價427.606萬至678.492萬，呎價22,990至27,058元。市傳項目累計收票逾530張，超額逾10.5倍。

豪宅新盤再錄交投，大鴻輝集團持有的何文田亞皆老街110號加多利峯，早於2014年開售，現已屆現樓，相隔近4個月再錄貨尾成交。成交冊顯示，加多利峯28、29樓B室，三房雙套房間隔，實用面積2,478方呎，連天台826方呎，附有按摩浴池，不連車位以招標價7,206.28萬元售出，呎價29,081元。

對上成交為今年2月時，項目26、27樓複式B室，面積2,327方呎，連118方呎平台，四房間隔，以5,880萬元招標沽出，呎價25,269元。同層A室，2019年時連車位賣8,000萬元，呎價37,383元。

上源連沽兩洋房

萬科香港屯門掃管笏上源近日連錄洋房成交，昨沽出兩伙，包括31號屋，實用2,707方呎，連737方呎花園及500方呎天台，成交價4,380萬元，呎價16,180元。及26號屋，實用2,707方呎，連960方呎花園及500方呎天台，成交價4,228萬元，呎價15,619元，合共套現8,608萬元。