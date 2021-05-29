看過有一集《花生漫畫》，內容講到Charlie Brown（查理布朗）很喜歡一位幼稚園老師，老師也很愛護他，他因此而愛上了上學，但是後來他發現老師原來有薪水，對他的愛原來只是建基於金錢，令他陷入崩潰，更反問如果沒有錢，老師就不會再愛他嗎？

在現代文明社會，一切都是等價交換，愛雖然是更高層次的精神關係，未必可用錢來衡量，但很多情況下，「愛」是可建基於金錢，而且只要有很多錢就可以，查理入世未深，未必明白凡塵的箇中道理。

尤其在教育事情上，不知多少研究都顯示，父母的背景和社會階級，主宰着小朋友學習好與壞，當然越有錢越見多識廣，子女的學習亦會更好，反之基層出身，隔代貧窮的機會就更大，而社會貧富懸殊越嚴重，制度越不公平，發生以上情況的機會就越大。

可是，最近中國竟然Charlie Brown上身，嚴禁教育機構賺大錢，聲言絕不能讓良心行業變成逐利產業，有意出手限制補習班收費，禁絕資本化運作教育事業，有指將禁止假期上課、禁教育機構上市。消息一出令大陸教育股全線下跌，線上教學平台「跟誰學」傳出裁員三成，字節跳動又傳將整頓教育業務，業界估計今年暑假將裁減逾10萬職位。

查理的初衷是希望得到老師無條件的愛，出發點純真可愛，但是中國官方推教育新政，表面上為減輕學生負擔，但內容卻只講錢。大陸網民都留言揶揄，到底政府明不明白為甚麼私人教育可發展蓬勃？正正就是正統學校的教學太差，師資不濟，一試定生死的制度下，父母惟有尋找私補幫助下一代力爭上游，擺脫貧窮的命運。

《花生漫畫》這故事，老師最後向查理坦誠有人工這回事，亦解釋因老師需要錢以維持生活，但不代表對學生的愛是虛假，而查理算勉強接受解釋。至於中國的小朋友，老師人工低又教得差，到底要如何解釋呢？

程凱

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