內地股市氣氛利好中資券商股，今年以來，國泰君安（1788）急漲36%，中信證券（6030）大升23%。

市值逾一千億元、在港上市的內地A+HH券商股，有十隻。海通證券（6837，下稱海通）是其中之一，今年以來升7%，旗下海通國際（665）作先頭部隊，已大升29%，超過海通22個百分點。海通有四個第一，吼之哉。

1）首季業績比拼：海通首季營收111.92億元人幣，按年大升60%；純利36.16億元人幣，按年急增59%，同業中最佳。其他同業同期盈利平均按年只增22%。中金（3908）與中信證券估值在同業中最高，首季分別多賺47%及27%，已屬不錯，但仍遜海通。

2）PE比拼：海通今年盈利預測148億元人幣，增長36%，預測PE 僅5倍，同業中最低，較同業平均折讓36%。中信證券與中金最高，分別為12.3倍及10.6倍。過去6年，海通平均PE 11.6倍，現時折讓57%。

3）PB比拼：海通今年預測PB 0.48倍，同業中最低，較同業平均折讓40%。中信證券與中金分别為1.17倍及1.22倍。過去6年，海通平均PB 0.98倍，現時折讓51%。

高息10.3厘

4）股息率比拼：海通今年預測股息率10.3厘（往績8.3厘），同業中最高，較同業平均高出1.2倍。過去6年，海通平均股息率4.3厘，現時高出6厘。

＊海通現價7.43元，目標價重溫：9.8元，潛在升幅32%。廣發證券睇9.62元，建銀國際睇9.5元。

同場加映：三江化工（2198）2020年純利11.23億元人幣，激增105%。公司市值38.8億元，PE低至 2.8倍，PB 0.67倍。

三江去年上半年只賺3.74億元人幣，下半年大賺7.49億元人幣，是上半年的兩倍。假設今年盈利維持去年下半年水平，全年可賺14.98億元人幣，按年再增33%，PE降至2.1倍，而PB則降至0.55倍，打打折，都非常吸引。2020年每股派息0.425港元，即使不增加，13厘高息都已足以令人食指大動。

三江現價3.26元，往績PE若由2.8倍升上4倍，已值4.6元，潛在升幅41%。第一上海睇8元（折合往績PE 6.9倍），國泰君安睇6.05元（折合往績PE 5.2倍）。

何車

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