《禮拜日睇樓》入上水。現在是個難得的時候，眾所周知，上水是「水貨城」，由港鐵上水站向外伸延的行人天橋人流如鯽，真是被逼到好似沙甸魚咁鯽鯽吓咁行，但現在行得好舒適。行過咗行人天橋，呢度有幾個商場好多店舖可以逛，石湖墟街市係左近，周邊都有公園，係幾舒適。而今次睇的上水中心兩房單位維持「5」字頭，就等利嘉閣客戶董事李洪（Fiona）帶大家睇吓。

李洪表示，截至5月底，上水粉嶺錄得約80宗二手成交，對比上個月錄得111宗，減少近3成，但因為尚有成交未報出來，相信本月成交量有機會與上個月差不多。其中上水中心目前有5宗成交，對比上個月多了1宗，現時呎價15,600元，對比年初升3%至4%。放盤約13個，鎖匙盤就有兩個。

今次介紹上水中心4座中層戶，實用面積361方呎，業主叫價560萬元，因為叫價低於銀行估價，滙豐銀行估價是579萬元，加上單位位處大單邊，向東南，所以推介畀大家。

由廚房睇起，保持新淨，淺色為主，之前業主曾翻新過單位，新買家可以不用再用花太多錢去裝修。客廳可以擺一張三人梳化或者有一些住戶喜歡放一個L形梳化。單位景觀是上水中心最正的一個，大單邊向東南望北區公園。廁所採用淺色主調，牆磚一樣新淨，企缸設計比較慳位。細房擺放一張床、書枱和衣櫃，雖然叫細房，但擺放這麼傢俬，真是很難得。主人房景觀都是大單邊向東南，同樣可以擺放一張雙人床，有很多新買家希望慳位，將床放上窗台，令睡房可以擺放多點傢俬，加上有兩邊窗，房間光猛。

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