如果要數香港金融市場近年最失色的地方，一定要數ETF（交易所買賣基金），一來成交持續偏低，二來產品槓桿化，與穩健完全是兩碼子事。

截至上周，本港可買賣的ETF數目約240隻，過去半年每日平均總成交竟然只有68億元，相當於同期主板總成交（1,870億元）的3.6%。ETF日均68億元成交中，盈富基金（2800）佔一半約34億元。日均成交超過1億元的ETF，只有9隻咁大把。當中不乏近年證監放行的槓桿指數及反向指數ETF，如7500睇淡恒指兩倍，日均成交逾5億排第三，7500睇好恒指兩倍，成交2.3億排第8。

另一邊廂，美國ETF每日成交超過1,000億美元，一隻SPY（標普500 ETF）日均成交逾200億美元，就算是主題式ETF亦選擇很多，毋須埋首係香港這個價量不足的市場。

即使想找香港主題的ETF，追蹤恒指的盈富基金，三分二屬中資，純本港企業買少見少，因此就算港資企業做得好，恒指基本上不能全數反映這個因素。今年很多港企升幅動輒兩成、三成，但盈富年內僅升約7%，想搵純香港企業主題的ETF，香港搵唔到，反而係美股就有一隻選擇。

在美國掛牌的 iShare MSCI HK ETF（EWH）是追蹤MSCI 香港指數而砌成的ETF，上周四剛完成新一季度換馬，換走電盈（008）及ASM太平洋（522），換入富途證券（FUTU）及周大福（1929），目前合共有37隻成份股，今年錄得14%回報，較盈富（8%）高出6個百分點。如計過去一年，EWH回報46%，亦較盈富30%回報高出16個百分點。

回報高，原因是揀股有別，單單睇頭五大持倉股份可見分野。EWH最重磅股是友邦（1299），比重達到21%，港交所（388）第二佔13%，創科（669）、新地（016）及長和（001）緊隨其後。盈富五大持倉僅首位友邦相同，其餘四隻都以中資為主，而EWH並未納入滙豐，倉內只有恒生（011）、中銀（2388）及東亞（023）。MSCI香港指數考慮成份股時，不會限死香港上市，外國上市、主要業務卻集中在本港，一樣可以入圍，除新貴富途，還有早年遷冊至新加坡的怡和系兩間公司。

MSCI很清楚區分香港及中國市場，恒指公司卻將兩者融入為一，唔想要咁多中資垃圾股，EWH會比盈富更為合適。

繼全球ETF龍頭之一領航（Vanguard）去年退出本港ETF後，加拿大BMO環球資產管理日前亦宣布唔玩，華夏基金會收購BMO在香港發行的7隻ETF，規模逾40億元。外資走，中資入。紅色資本勢力越大，香港ETF市場只會越趕客。

MSCI香港指數37隻成份股名單、持股比重及今年表現，大表已放在個人MeWe page。

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股榮

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