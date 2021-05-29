【本報訊】美國總統拜登前日公佈高達6萬億美元（約46.8萬億港元）的預算案，大興土木發展基建，市場憧憬刺激美國經濟復蘇，淡化對通脹過熱的憂慮。美股前日收市造好，標普500指數接近歷史高位收市，與道指齊破「五窮月」定律。

金價連升四周 破1,900美元

拜登前日公佈上任後首份預算案，料今年10月1日展開的2022財政年度，聯邦政府支出逾6萬億美元，企業稅率由原先21%增至28%。美前財長薩默斯於彭博訪問指，拜登採用過時的經濟模型來制訂預算案，大規模基建將衍生巨額赤字，使美國陷入經濟過熱危機。

標指前日收市升3點或0.08%至4204點，跟本月初創下的歷史高位只差34點。納指前日升12點或0.09%至13748點，道指收報34529點，升64點或0.19%。道指、標指和納指上周表現向好，升幅介乎0.94%至2.06%，受惠大型科技股上揚。道指和標指於「五窮月」表現俱佳，道指本月累漲1.93% ; 標指累漲0.55%，惟納指本月累跌1.53%。現貨金連升四周，前日收報1,903.77美元，升0.38%。

投資者聚焦本周五（4日）公佈5月非農新增職位變動及6月中聯儲局舉行議息會議，冀可尋找儲局削減買債或加息的端倪。滙商Oanda高級分析員Edward Moya指，美國強勁經濟復蘇表現短期內不會消退，還有拜登龐大預算案不足以令聯儲局改變貨幣政策立場，利好股市上揚。