本欄由作者到受眾都以男性為主，看似剛陽味甚濃的生活品味風格，很多時候要向女士致敬。例如在現今英國倫敦洋服圈，新一輩女裁縫地位可以舉足輕重。即使在競爭激烈的Savile Row同樣能夠站穩陣腳，以下幾位充滿想法幹勁的年輕女匠人，確實令洋服圈生色不少。

先後於Savile Row著名洋服店Hardy Amies、Huntsman擔任過幾年裁縫的Antonia Ede，在2016年開設了Montague Ede，嘗試將傳統Bespoke變得更輕鬆、平易近人給年輕男士。雖然她根底屬玄門正宗英式技法，同時亦很願意為客人改以意大利或美式裁剪方法製作，畢竟現在全球也流行較休閒隨性風格。這點靈活性，顯得她作品格外時尚。

同樣在不少知名西裝店打滾過的Caroline Andrew，故事比較刻苦熱血。她滿腔熱誠由蘇格蘭來到英國學師，當了一段很長時間的無薪學徒，努力不懈之下終於得到某Savile Row名店向她提供裁縫職位，但她卻毅然'say no’決心自立門戶… 結果現在Caroline Andrew London已有兩家店分別位於Mayfair、Kensington，成績有目共睹。其特別之處是男、女西裝訂製服務皆有提供，風格變奏多元化，加上其蘇格蘭背景能為客人把供 Black Watch Tartan一類傳統格紋布。

不得不提一眾女職人當中尚有freelance跑手。Claire Emerson正是師出名門自Edward Sexton，然後孤身在Savile Row打出名堂的Bespoke裁縫，專門製作上衣外褸。基本上她到處替不同牌子提供訂製服務，就連Gieves & Hawkes的一系列Bespoke coat亦是出自她手。外人看在眼裡可能不明所以，為何不好地地待在一間洋服屋？相信她就是喜歡這種跟不同班底合作的自由度，無須依循一種house style框架定型。這麼一來，她大概是個包含多種元素組合的全能裁縫。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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