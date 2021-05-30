新盤市場急升溫，新世界（017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊過去兩期膺去年「新盤王」，壓軸第三期上周以折實均價近兩萬元首推182伙，並於昨日起收票。發展商指，截至下午3時，項目暫錄近8,000個認購登記，超額約43倍。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目暫收近8,000票，以首批182伙計，超額認購約43倍，其中六成為首兩期向隅客。黃續指，項目最快下周初加推，相信該批單位有一定加價空間；預計最快下周末開售，料涉及約300伙。

柏傲莊III於昨日正式開放示範單位，售樓處現場人山人海，包括情侶方先生及黃小姐預算以1,000萬元以下、承造「林鄭Plan」購入一房或兩房單位，其中黃小姐認為，項目價錢較首兩期貴，但有見首兩期反應熱烈，「心郁郁想試吓抽」。另方先生表示，「香港買磚頭一定冇蝕」，故有意入市。

至於睇樓客楊先生則認為，項目價錢合理，有意斥1,000萬元購入細單位作投資，預計租金回報約2.5厘。楊先生又指，疫情下樓價未見跌勢，對後市仍感樂觀。

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