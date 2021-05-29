美國上月通脹遠超預期，高息及原材料板塊成為資金避風港。通脹升溫下除了向商品及息口敏感股入手，企業有否轉嫁成本能力，以及對通脹敏感度低的產業，都是尋寶對象。投資者可從上述四大方向入手，揀選抗通脹股份。

通脹升溫下首先要留意商品價格，尤其黃金。截至上周三止市值接近五千億元的SPDR金ETF（2840），以及價值黃金（3081）均在本月累升近8%，為想坐金價順風車的投資者的首選。至於進取投資者可吼黃金ETF，FL二南方黃金（7299）本月升幅暫超16%。

金礦股則相對落後，招金礦業（1818）在連跌5個月後，本月雖大反彈近17%﹐但距離去年底高位仍有約三成距離；山東黃金（1787）本月勁飆約21%，與去年中高位差距仍高近四成，仍有追落後潛力。金飾股以周大福（1929）表現最凌厲，單計本月已進賬約13%。

紙業股議價能力強

至於息口敏感股，不得不注意銀行股及房產信託基金（REITs）。銀行股以次線本地銀行先行，如股息率仍有約3.4厘的恒生銀行（011）已連升5個月，累升近21%；另外大新金融（440）今年亦累漲約24%，股息率約3.5厘。高盛早前就發表報告籲買恒生，指其信貸成本較同業低，加上保險投資表現良好，有助抵銷淨息差壓力，目標價看176元，潛在升幅約9%。而在一眾REITs中，以置富產業信託（778）氣勢最強，本月暫升6.4%，股息率仍近5.7厘。

通脹有助帶動需求，但同時會令企業成本承壓，惟議價能力強的行業就能輕易將成本轉嫁，紙業股是其中之一。通脹升溫下，作為原材料的紙漿價格亦攀高，而成品紙價格亦一併向上走，造就紙業股首季業績普遍理想。有報道指玖龍紙業（2689）本月已有第五輪漲價，觸發股價本月反彈約14%。理文造紙（2314）及陽光紙業（2002）股價未有明顯跟隨起動，不排除會後來追上。

其他有力轉嫁成本的板塊還有醫療、食品及飲料股等，由於醫療股已累積龐大升幅，投資者目光可轉向乳業及啤酒股，如蒙牛乳業（2319）、華潤啤酒（291）及百威亞太（1876）等。

最後，是不受影響的低敏感行業，由於通脹有刺激消費的效應，消費及餐飲類股份或間接受惠，首季同店銷售勝預期的百勝中國（9987）獲高盛叫買，睇541元，潛在升幅7%；消費股則可吼周黑鴨（1458）及申洲國際（2313）。