樓市買賣意欲高漲，新地(016)旗下將軍澳日出康城晉海，剛錄一個1房單位以720萬元成交，呎價2.11萬元。

中原地產伍錦基表示，晉海1A座低層F室，實用面積340方呎，單位向東面，望領都及環保大道方向，原業主今年2月開賣，當時叫價700萬元，惟事隔3個月，樓市急升溫，單位獲買家以720萬元購入，實用呎價21,176元。原業主2017年10月斥495.6萬元購入，是次沽偵，帳面賺224.4萬元，升幅46%。

太古城本月成交衝至47宗 東山閣三房1,398萬沽

樓市持續熾熱，指標藍籌屋苑鰂魚涌太古城，本月已錄47宗買賣，交投比4月多7%，其中，東山閣一個3房單位剛以1,398萬元沽出，呎價近2萬元。

美聯物業陳彪表示，太古城東山閣高層G室，屬3房單位，實用面積704方呎，建築面積802方呎，原業主叫價約1,400萬元，後獲買家出價洽購，最終議價至1,398萬元成交，實用呎價約19,858元。原業主於2007年10月以約451.8萬元購入，是次轉手，帳面賺約946.2萬元，升值2倍%陳彪表示，太古城5月份暫錄47宗買賣，已超過4月全月錄得的44宗，交投保持活躍。

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