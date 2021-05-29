在商業世界，一堆腦袋聰明的商人總是不擇手段，近月中旅金控購入餘下安信信貸股權，就是一宗值得研究的商業併購，不約而同也隱見內地資本的「奇怪」手法，值得香港商界引以為鑑。

故弄玄虛，借刀殺人。「安信信貸賣盤」就是一個好例子 。從報道看到的是，2020年4月中旅金融控股有意放售安信信貸，而安信本來打算以6至8億美元賣盤，之後就出現「有心人」放風給彭博，把意向價格範圍擴大到5億至10億美元。

但往後一年，安信信貸的放售表面上看似不如人意，經歷過因疫情煞停放售、眾安（6060）子公司退出洽購，價值也越叫越低⋯⋯最後在2月有報道指新鴻基金融（086）即將購入安信之後，突然出現令人意外的結局！

官宣前兩星期，中旅金控忽然來一記回馬槍，由賣家變買家，出手購入安信股東York的股份，讓自己成為終極大股東，進行主要股東收購（major shareholder buyout），而作價有傳只是大約5億美元左右，傳作價較新鴻基金融低約5,000萬至6,000萬美元左右，算是執到筍貨。

此時大家才如夢初醒，原來真正想放售的從來也不是中旅，反而是美資基金股東York Capital Management Global Advisor LLC，中旅只是將計就計，順道「拖售」，而外媒最初所描述的中旅有意放售，只是假象。

借貸向來是一盤近乎穩賺不賠的生意，似乎中旅金控也不忍放售金蛋，就心生一計，裝作一併拋售，降低其他持貨者的議價能力，最終卻是真命天子。

最後分享一些從金融圈朋友打聽回來的數字，有指安信的資金盤約70億至80億元，每年純利高達7億至8億元，壞賬率僅約6%至8%，算是全行壞賬最低的兩間財仔之一。但留意返，這些數字均未查證。

說謊的人，無需要吞一千根針，不過被騙的人可能已經吞下兩千根針。

十一少

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