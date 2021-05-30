●上海電氣（2727）表示，子公司上海電氣通訊技術面臨應收賬款無法收回、存貨無法變現等重大風險，分別涉款86.72億元（人民幣，下同）及22.3億元，同時在商業銀行的借款餘額為12.52億元。而上電亦向子公司提供了股東借款77.66億元，均存在重大損失風險。

上電料，一旦有關應收款項全額損失，將令純利減少5.26億元；在極端情況下，子公司無法償還股東貸款，將造成上電純利減少83億元。去年上電純利為37.58億元，換言之有機會令公司大幅轉蝕。

上交所同時向上電發出监管工作函，督促該公司妥善處理相關事項，依法依規履行信息披露義務，維護公司及全體投資者的合法權益。

●江西銅（358）與母企江銅集團訂立新金融服務協議，由6月1日起至2023年底，司財務向江銅集團提供信貸服務的每日最高餘額，由20億元人民幣增至29億元人民幣。江西銅認為，新上限有利於補充可用財務資源，提升盈利能力。

●遠大醫藥（512）與美國醫療器械商CardioFocus達成合作與產品獨家授權協議，遠大將以最多2,000萬美元付款及一定比例的銷售分成，引進CardioFocus治療心房顫動創新醫療器械系統的新一代HeartLight X3激光消融平台產品，取得中港澳獨家商業化權利和附條件的核心技術轉移權利。

●映客（3700）提出根據購股權計劃，向主席奉佑生、執行董事侯廣凌和其他僱員，分別授出3,000萬股、2,000萬股及1,000萬股購股權，每股3.9元，較上周五收市價2.26元存在72.6%溢價。該公司指，授出購股權更靈活激勵合資格參與者。有關要約部份須在股東特別大會通過。

●正在停牌的中核國際（2302）收到聯交所的復牌指引，中核須符合4大條件，包括對問題進行適當的獨立調查、評估業務經營及財務狀況影響、公告調查結果並採取適當補救行動；公佈財務業績；擁有相當價值的資產支援其營運；以及通知市場所有重要資訊。中核4月底表示，有關5,200萬元的庫存減值損失，涉及不合格的混合產品或翻新和偽造的商品採購，會任命一名獨立專家來審查。

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