工商舖「撤辣」後，加上疫苗推出及憧憬通關，工商舖市場逐步走出疫情低谷。利嘉閣地產數據指出，4月份全港錄186宗店舖買賣登記，較3月份的158宗再升18%，連升3個月並創逾4年半新高，反映店舖市場逐步轉旺。不過，4月買賣登記金額按月減少4%至25.63億元，主要是高價買賣略有放緩所致。

利嘉閣地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，疫情好轉，近月舖市搶貨，導致盤源減少造價上升，惟相信短暫回吐後，旺市可持續。

根據土地註冊處最新資料顯示，今年4月全港共錄186宗店舖買賣登記，數字主要反映2至4星期前的實際市況，較4月份的158宗再升18%，連升3個月並創56個月，即逾4年半以來新高。

按物業價格劃分，當中以介乎200萬至500萬元以內舖位買賣登記升幅最勁，由前月的16宗增至上月的41宗，升幅達1.56倍。介乎2,000萬至5,000萬元以內及500萬至1,000萬元以內的兩個價組別亦分別升17%至35宗，及升15%至31宗。上月最矚目的大額登記為銅鑼灣霎東街5號地下連閣樓，登記金額達逾1.79億元。

以地區劃分，該行觀察17個分區，共有8個地區的登記量按月錄得上升。當中民生地區表現暢旺，以大埔區的增幅最大，月內共錄5宗登記，較前月的2宗大增1.5倍；元朗區及觀塘區分別錄得1.2倍及1倍的升幅。九龍城區及元朗區各錄20宗買賣，成買賣最活躍地區；深水埗區則以18宗登記緊隨其後，反映不少民生區店舖交投相對暢旺。

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略