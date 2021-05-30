先旨聲明，本欄叫得fact-check，一直堅持寫第一手最多第二手見聞。以下卻是第N手聽回來的中環都市傳說，真假難辨。

朋友的朋友在一間本地大型機構工作，某日上司氣衝衝指示她停訂Financial Times，原因是他出席了一個有財金官員在場的聚會，對方說FT經常刊登中傷香港的報道。心思細密的上司擔心終有一天「訂閱＝協助散播亂港訊息」，索性停訂免後患。

這位仁兄是否神經過敏，留待大家判斷。但值得玩味的是，究竟那位財金官員口中中傷香港的報道是甚麼。戚風生特登找了一趟，不果。也許在下還未夠玻璃心，看完今年以來FT有關香港的新聞，全都寫得持平公道。

反而FT昨日寫了一篇港交所新任行政總裁歐冠升（這個中文譯名還挺惡俗），正面到不得了。報道講到歐冠升面面俱圓，談判高手，其南美背景再加上浸淫美資大行多年，是帶領港交所連接中國和全世界的最佳人選。報道唯一取笑歐冠升之處，是他不諳中文，而其花名“Gucho”就是普通話是「顧籌」（顧住籌錢）。

FT這篇正面到近乎刷鞋的報道，證明了一件事。就是玩啱遊戲規則，自然就獲得稱讚。而這就不得不佩服查太，之前傳媒報道過，查太力排眾議揀鬼佬做港交所CEO，惹起部分中資人士不滿。現在證明以夷制夷才是打世界賽玩法。這份眼界和氣魄，很難指望在一班玻璃心官員上找到。

戚風生

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