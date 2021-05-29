很多科幻小說預言，人類依賴電腦，不僅自身退化，最後電腦不甘被操縱，還要反客為主，做出危害世界的行徑。

我向來相信，小說比歷史更真實。單看主流科技公司近年的作為，就足以印證，以上所言非虛。

拜電腦所賜，今天打從言論、行踪以至隱私，一切人類至關重要的自由，此刻都牢牢握在科技公司手裡。上至大國總統，下至小邦百姓，亦面對同樣的問題。

作為end user，只要某服務商管理者「被搞掂」，個別用戶權益、個別內容傳承，即使處身所謂司法社會，基本上也難以保障。

舉例不同意 WhatsApp 的最新私隱政策，雖說可轉到別的服務供應商，問題過不多久，當另一家供應商達到類似市場規模，同樣的情況，相信還會再出現。

歸根究底，問題出於科技公司的服務，系統採用了中心化結構。所謂「有權不用，過時作廢」，基於自身利益的考慮，對個別用戶或內容動手，在政商世界似是必然。

當Twitter禁言特朗普以後，Jack Dorsey感勢色不對，就再次祭出其資助的去中心化社交協議標準「Bluesky」。

簡單言之，Bluesky欲加強用戶控制權，如隨時更換服務，但就像電郵協議和 Email 軟件的關係，即使不用最受歡迎的 Gmail，仍無阻用戶跟其他供應商的電郵地址溝通。

然而，像這種聯邦制式的協議，優勢是用戶體驗熟悉，但仍依賴個別服務的管理員，不能根本解決中心化結構原來的問題。打個比喻，只要強力部門下達命令，任何電郵服務商的管理者，仍能將有關用戶的信息個資料交出去。

相對而言，只有採用P2P制式的協議，亦即去中心化的結構系統，由於不用服務器，亦不依賴管理員，換即使互聯網其他部分失靈，只要至少兩台設備之間有連接，亦能繼續工作，具有較大的抗審查能力。

若假以時日，於社交媒體的世界，能夠真正普及幾個去中心化結構的選項，例如Aether（P2P版Reddit）或PeerTube（P2P版YouTube），降低個人對科技公司的依賴，壓抑科技巨擘的張狂，一切將更平靜和美好。

尹思哲

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