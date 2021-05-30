新一期綠置居派發表格中，另一邊廂，新一批4,500個名額「白居二」，成為樓市新力軍，購買力正湧入樓市購入資助房屋。隨著房委會本月21日向申請人發出批准信及確認書後，過去9天，幾近區區有白居二成交，近日更錄白居二買家以380萬元購入天水圍天頌苑,2房單位。

天水圍居屋天頌苑，剛錄白居二買家入市個案。祥益地產黃肇雯表示，屋苑J座高層8室，實用面積506方呎，2房單位。「白居二」中籤者參觀過單位，鍾情單位位處高層，客廳及房間向東南，間隔四正，遂決定以380萬元購入單位自用，實用呎價為7,510元，屬市場。原業主於2001年以約72.9萬居二市場價買入，是次轉手，帳面獲利約307.1萬，升值逾4倍。 日前，市區連環錄白居二成交，如采頤花園一個3座中高層G室，實用面積589方呎，成交價718萬元，呎價1.21萬元。鑽石山宏景花園5座中層K室，獲白居二買家斥478萬元購入；另外，將軍澳寶盈花園一個兩房單位，位處8座中層J室，實用面積427方呎，日前以510萬元成交，呎價1.19萬元，買家同屬白居二客源。

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