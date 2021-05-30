【本報訊】新盤推售浪接浪，市場氣氛持續高漲，過去兩日錄約114宗一手成交。據代理消息指，5月已暫錄約2,116宗相關成交，料全月可達最多2,300宗，並創近半年新高。

恒地（012）鴨脷洲新盤逸南昨日首輪發售45伙，市傳開售三小時已「清袋」；發展商指項目短期內加推應市。另新世界（017）旗下、去年「新盤王」大圍站柏傲莊，壓軸第3期自上周六起收票，項目兩日已錄逾一萬個認購登記。

柏傲莊超購54倍

逸南昨日首輪開售45伙單位，折實入場價約427.6萬元；市場消息指，項目開售僅約三小時，全數單位已獲認購。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，短期內將加推應市。

此外，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，柏傲莊III累收收逾一萬票，以首批182伙計，超額認購近54倍，其中六成為首兩期向隅客。黃續指，項目最快本周初加推，相信該批單位有一定加價空間；預計本周末開售，料涉及約300伙。

新盤成交方面，會德豐旗下將軍澳日出康城Malibu 1B座71樓A室，實用面積1,344方呎，屬四房一套連工作間及洗手間戶型，另連87方呎平台及701方呎天台，最新以3,588.48萬元成交，呎價為2.67萬元。項目開售至今累沽1,599伙，套現逾151億元，目前僅餘一伙三房單位待售。

帝御．嵐天賣591萬

香港小輪（050）和帝國集團合作、恒地負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天，最新售出6座18樓8室，實用面積346方呎，採用一房連衣帽間間隔，另連214方呎天台，成交價為591.4萬元，呎價約17,092元。