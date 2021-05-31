有銀行響應政府谷針。信銀國際宣布由6月1日至9月30日止，所有新舊客戶出示已完成接種兩劑新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造1個月港元定期存款，有1厘年利率優惠，較牌價0.01厘高。存款額由1萬元起，上限20萬元。不過，即使有1厘優惠，已打針客開立20萬元定存1個月，最多亦僅賺167元。

信銀國際執行董事簡吳秋玉指，為響應政府鼓勵市民接種疫苗，信銀國際特別推出1厘定期存款優惠，冀能合力提高香港的疫苗接種率，創造更有利條件，推動香港經濟全速復甦。

事實上，虛擬銀行眾安銀行毋須打2針，兼且毋須新資金，20萬元已經有1厘利率，而且是活期存款，毋須鎖定任何年期。

信置出手太低曾惹非議

事實上，今年4月信置（083）鼓勵市民打疫苗，於旗下3大商場推出「齊心抗疫感謝賞」，商場會員於本月29日至5月31日期間出示新冠疫苗接種紀錄，即可換取最多40元現金券。

不過，這個優惠讓人非議手太低，日前與黃廷方慈善基金有限公司及華人置業（127）聯手推出「打疫苗送樓」，得獎者可以抽獎獲得觀塘凱滙一個449方呎的一房住宅單位，價值1,080萬元，市民才較心服口服。

睿智金融捐150萬元股票

綜合金融集團睿智金融宣佈，捐出價值150萬元的上海實業環境（807）股票，以抽獎形式送給15位已接種疫苗的香港居民，即每人可獲10萬元等值的股票。

睿智金融主要從事企業融資、財務顧問、資產管理，集團員工大多是內地長大的海學生；至於送出的股票上海實業環境，是上海市政府在香港的窗口公司上海實業直接控股，專營水務環保的上市公司，2021財年首季度收入同比增長54%，即16.22億元人民幣，股東應佔淨利同比增長23.1%，1.60億元人民幣。上海實業環境今日收報1.2元，無升跌，成交疏落，今日僅交易47萬港元。

睿智金融指抽獎人士必須為已於香港完成接種疫苗兩劑疫苗，年滿18歲並持有有效的香港永久居民身分證。較早前完成接種者亦可參加，所有參加者須於2021年9月1日或之前登記，詳情稍後會在睿智金融網站公佈。

實惠母公司推「疫苗假」

另外，東亞（023）發言人表示，較早前已率先提供了額外休假安排，員工接種第一劑疫苗後，將享有半天有薪假期，接種第二劑疫苗後，將享有另外一天有薪假期。若員工有需要，亦可申請彈性提早下班，銀行會繼續因應同業的措施和其他相關建議，檢視相關安排。

時富集團聯同旗下公司包括時富金融、實惠集團、時富量化金融，宣佈響應政府呼籲參加「全城起動，快打疫苗」行動，僱員在接種每劑疫苗後，將獲得一日疫苗假期，讓他們有充足休息。同時為了肯定較早前已接種疫苗的僱員對疫苗接種計劃的支持，所有在5月31日或之前已接種疫苗的僱員，可就每劑疫苗申請在今年12月31日之前放一日疫苗假期。

時富集團董事長關百豪表示，希望這項行動可以鼓勵同事接種疫苗，保障同事以及顧客的健康；不少醫學專家都已表明，高接種率對全社會公共衛生健康有積極正面作用，也希望藉此為香港締造有利的營商環境。」關強調接種疫苗與否，全憑同事個人意願及以個人健康為大前提，同事在接種前應先諮詢醫生建議。

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