上周推介旅遊復蘇股復星旅文（1992），全周累升16%，收報15.46元，已升抵阻力區及目標價，有貨建議先行落車，換馬至相對低水的個股。

今年2月初，高偉電子（1415）控股權完成易手予立景創新（立訊精密旗下公司），每股作價5.87元。短線炒高至7元後，高偉股價拾級而下，5月12日低見4元，高位瀉43%，全購價計亦蒸發32%，這一來與市況及芯片短缺憂慮等因素有關，但從股權披露（CCASS）分析，大戶近期趁跌市密密收集，配合近日認股權授出等通告，似有再開車的意味，值得留意。

打開CCASS，2月5日全購完成後兩天，首五家券商在高偉持股量為73.59%，首十家券商持貨82.83%，而最新兩者持股量分別升至76.48%及83.69%，手貨並無因跌市散咗之餘，更越來越集中。大貨由中金轉手去招商永隆，相信為新主持貨的券商。2月至今，大行高盛、大摩接近清倉，但德銀、滙豐則大手增持，拉勻令股權集中度提升。

上周二（25日）高偉公佈以每股4.144元，向管理層等人授出共4,545萬股購股權，當中新主席孟岩佔500萬股，CEO吳英政亦有330萬股，低價批options往往為開車訊號，今轉目標先睇5元，失守認股權價4.14元止蝕。

魏力

筆者為證監會持牌人，持有高偉電子財務權益。

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