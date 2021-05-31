人民銀行出手壓制人民幣升勢，宣布自6月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行的5%提高到7% ，稱是為加強金融機構外滙流動性管理。

所謂外滙存款準備金，即金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而上繳央行的外滙資金，上調外滙存款準備金率意味壓縮商業銀行的外滙規模，減低炒賣能力。

受消息拖累，人民幣兌美元滙率應聲下跌。離岸人民幣（CNH）由日內最強見6.3525，急速走弱近150點，報6.3668，即每百港元兌82元人幣；在岸人民幣（CNY）亦跌近百點，報6.3662。美滙指數於90水平維持平穩。

星展香港高級經濟師周洪禮分析，此舉某程度是限制金融機構炒賣人民幣的能力，亦配合近日人行前官員的論調及早前全國外滙市場自律機制工作會議「金融機構既不能助企業炒滙，自身也不宜炒滙」的講法。他認為人民幣將於現水平穩定下來，及後會有輕微升值空間，至第三季及第四季，將隨美元轉強而有所回落，料年底見6.58水平。

隨着美元偏弱，人民幣滙率今個月不斷走強至3年高位，逼使官方着手為升勢降溫。人民銀行調查統計司前司長盛松成日前接受《新華社》訪問直言，人民幣「受不當言論誤導」導致升值過快，可能已過份調整，未來不可持續。

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