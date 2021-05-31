蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

名人沽貨｜「超人」外甥查毅超傳7,300萬沽陽明山莊單位

1小時前
「超人」李嘉誠外甥、科技園主席查毅超最新市傳以7,300萬元，售出大潭陽明山莊一單位。

樓市氣氛持續高漲，不少名人趁機沽貨，包括「超人」李嘉誠外甥、科技園董事會主席查毅超最新沽出大潭豪宅屋苑陽明山莊單位，成交價達7,300萬元。

市場消息指，上述陽明山莊10座低層63室，實用面積2,308方呎，屬四房一套間隔，原業主查毅超或相關人士最初叫價7,700萬元放售，新近減價400萬元，以7,300萬元易手，呎價約31,629元。

資料顯示，查毅超於2010年透過公司名義，斥4,300萬元購入上述單位，持貨11年，賬面獲利3,000萬元或近七成。

渣甸山布思道12號屋地意向價6.1億放售 兩年勁劈近兩億

仲量聯行透露，該行最新獲委託代理出售渣甸山布思道12號屋地，地盤總面積約8,138方呎，以0.75倍地積比率計，最高可建樓面面積約6,137方呎；業主意向價為6.1億元，呎價約99,397元。

翻查資料，上述屋地早於2018年曾叫價8億元放售，即相隔逾兩年，業主劈價1.9億元或約23.8%求售。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner