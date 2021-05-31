「超人」李嘉誠外甥、科技園主席查毅超最新市傳以7,300萬元，售出大潭陽明山莊一單位。
樓市氣氛持續高漲，不少名人趁機沽貨，包括「超人」李嘉誠外甥、科技園董事會主席查毅超最新沽出大潭豪宅屋苑陽明山莊單位，成交價達7,300萬元。
市場消息指，上述陽明山莊10座低層63室，實用面積2,308方呎，屬四房一套間隔，原業主查毅超或相關人士最初叫價7,700萬元放售，新近減價400萬元，以7,300萬元易手，呎價約31,629元。
資料顯示，查毅超於2010年透過公司名義，斥4,300萬元購入上述單位，持貨11年，賬面獲利3,000萬元或近七成。
渣甸山布思道12號屋地意向價6.1億放售 兩年勁劈近兩億
仲量聯行透露，該行最新獲委託代理出售渣甸山布思道12號屋地，地盤總面積約8,138方呎，以0.75倍地積比率計，最高可建樓面面積約6,137方呎；業主意向價為6.1億元，呎價約99,397元。
翻查資料，上述屋地早於2018年曾叫價8億元放售，即相隔逾兩年，業主劈價1.9億元或約23.8%求售。
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