過去一個星期，美股指數較靜，反映唔到高增長股低位狂升。今年年頭普遍意見話股價會升上月球，之後大跌又有另一班人衝出嚟話跌到零。前一個禮拜先睇到有股評話唔好掂Tesla、牛市股神死晒，一個禮拜之後嗰堆股生返晒，雖然同高位仲爭好遠，但起碼有錢肯買，唔係放埋一二邊等死。

成個氣氛轉變，高明認為係一隻Roblox引起，因為5月17日新加坡投資基金淡馬錫公佈首季五大增持之一係Roblox，連呢啲基金都肯揸，之後同類新晉股份都見咗底，輪流反彈。

有留意業績就知，嗰堆股份一般都有兩成至超過一倍嘅收益增長，但股價由高位計全部五折至八折，炒得特別勁唔係冇道理。一啲覺得疫情先咁勁疫後會收皮嘅股份，例如美版美團DoorDash ，首季經濟開始重啟，總定單量升2.22倍，證明疫情過渡都適應到，其他疫情狂升股都有類似情況。喺升上月球同跌到零中間，其實有好大空間，只要買入原因唔係「佢升我就買」，有常識就唔使見跌覺得嗰啲股有毒。

至於使唔使瞓身？鄰欄股榮講起All In，現實上要做到All In，大概只有讀大學去到畢業頭五年左右，先有資格All In，點解咁講？除咗心理上怕失去轉趨保守之外，現實嘅問題係，有少少sense嘅投資者多數買咗樓，只要你喺香港一買樓，你嘅投資組合就會不合比例傾斜去間樓度。除咗少數有父幹幫手full pay之外，靠自己上會即係All In層樓。每個月供樓同利息雜費，放得落股票或加密貨幣嘅資金一定大打折扣。

所以，網上見到嘅All In 一般有兩種，一係連登吹水大會，或者係做直播講出嚟型啲。香港地樓價逼人，一買樓，已經冇條件All In股票。

高明

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